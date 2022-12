„The Most Beautiful Boy in the World”: Doku zu Björn Andrésen

Für Björn Andrésen waren es ein paar Wochen Dreharbeiten Anfang der Siebzigerjahre, doch damit ging er in die Filmgeschichte ein: als „schönster Knabe der Welt” umschwirrte er in Luchino Viscontis legendärer Verfilmung von der Thomas Manns „Tod in Venedig” den sterbenden Schriftsteller Aschenbach. Nach kurzem Ruhm ging es für Andrésen bergab – die Doku zeigt, wie damals mit ihm umgegangen und was seither aus ihm wurde. War die Rolle ein Fluch?

Björn Andrésen in „Der Tod in Venedig“

Gerade mal 15 war Björn Andrésen, als Meisterregisseur Luchino Visconti ihn als Tadzio besetzte. Tadzio, das ist der schöne Knabe aus Thomas Manns Novelle „Der Tod in Venedig“, vergeblich begehrt vom sterbenden Schriftsteller Gustav Aschenbach. Visconti verfilmte die Novelle 1971, wählte den Teenager aus Hunderten von Kandidaten aus und vermarktete ihn als „schönsten Jungen der Welt“. Andrésen war für kurze Zeit eine Berühmtheit, machte in japanischen Werbespots mit und wurde in Paris von solventen Herren umschwärmt. Bis es eben wieder vorbei war.

In diesem Doku-Essay forschen Kristina Lindström und Kristian Petri dem Leben des heute 67-jährigen Schweden nach, der vorletztes Jahr im Arthouse-Horrorfilm „Midsommar“ mal wieder im Kino zu sehen war, sich ansonsten aber als Musiker versteht. In den Jahrzehnten zuvor hatten Tragödien sein Leben bestimmt: der Tod des Sohnes, an dem er sich selbst die Schuld gab, Alkoholismus, gescheiterte Ehe. Heute lebt der hagere Mann mit dem grauen Vollbart in einer kleinen Wohnung in Stockholm und fragt sich, ob die Rolle als Gustav Aschenbachs blonder Todesengel nun ein Segen für ihn war oder doch eher ein Fluch. Andrésen, dessen Eltern starben, als er noch ein Kind war, fühlt sich auf ewig definiert über seine flüchtige Erscheinung als 15-Jähriger, der er schon zur Vorstellung des Films in Cannes entwachsen war: „Jetzt ist Björn sechzehn und schon nicht mehr ganz so schön“, witzelte Visconti da vor der Presse.

Die Doku – mit Originalaufnahmen vom Casting und von den Dreharbeiten – führt zurück in eine Zeit, in der mächtige Künstler noch so ziemlich alles durften, Homosexualität noch verpönt und Missbrauch kein öffentliches Thema war. Am Ende steht Andrésen am Drehort von früher, um sich das Recht am eigenen Bild ein Stück weit zurückzuholen. Ob es gelingt? Es wird schwer. Sehenswert.