Ende der Unbeschwertheit

Zwei Jugendfreunde, die in unbeschwerter Leichtigkeit eng zusammen leben und spielen, werden auf dem Gymnasium durch eine unbedachte Frage auf ihre Geschlechtervorstellungen aufmerksam, was zu einem tragischen Ereignis führt. Subtil inszeniertes und von den Jungdarstellern komplex gespieltes Jugenddrama mit feinsinniger Bildsprache. Sehenswert.

Die Retrospektive der diesjährigen Berlinale widmet sich den Themen Erwachsenwerden und Rollenerwartungen. Da kommt ein Film wie „Close“ gerade recht. Der zweite Spielfilm des belgischen Regisseurs und Autors Lukas Dhont („Girl“) erzählt subtil vom Ende einer Freundschaft und ihrer unbeschwerten Leichtigkeit und in der zweiten Hälfte vom Trauma als Folge eines tragischen Ereignisses.

Die Schulkameraden Léo (Eden Dambrine) und Rémi (Gustav De Waele) tollen auf Wiesen und Feldern umher, spielen mit Rémis Hund, liegen nah im gleichen Bett und übernachten mal bei Rémis Mutter (Emilie Dequenne), mal bei Léos Mutter (Léa Drucker), beides Mutterfiguren, wie man sie sich nur wünschen kann. Als der Wechsel aufs Gymnasium erfolgt, werden sie wegen ihrer auffälligen Nähe angesprochen: „Gebt ruhig zu, dass ihr ein Liebespaar seid.“

Die nicht mal bissige unbedachte Frage führt auf einen Schlag das Ende ihrer Kindheit herbei. Léo reagiert besonders heftig und wendet sich von Rémi ab, der Oboe spielt und den er doch bei gemeinsamen Zukunftsplänen als Manager begleiten wollte. Er beginnt mit dem Eishockeyspielen. Als Léo von einem Schulausflug zurückkommt, bei dem Rémi nicht dabei war, trifft ihn eine Nachricht wie ein Schock.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Was passiert, sei nicht verraten, liegt aber auf der Hand und bedeutet das endgültige Ende ihrer Jugendzeit, die noch nicht von normierten Geschlechtervorstellungen und Rollenbildern bestimmt war. Dhont inszeniert das mit erstaunlich komplex spielenden Jungdarstellern als ernstes Drama, oft wohltuend ohne Worte und mit feinsinniger Bildsprache etwa in Aufnahmen blühender Blumenfelder, Symbol für das Kind im Menschen. Großer Preis der Jury in Cannes. Sehenswert.