Erlöser in der Psychotherapie

18 Jahre nach Teil 3 kommt eine weitere Fortsetzung des Maßstäbe setzenden Science-Fiction-Epos „Matrix” ins Kino – Fans erhoffen sich eine neue Revolution, Skeptiker befürchten Schlimmes. Das Ergebnis geht in Ordnung, dürfte aber niemanden mehr so vom Hocker fegen, wie es damals gelang.

Seit Jahren steigt alles, was irgendwann mal an den Kinokassen Erfolg hatte, aus der Blockbustergruft empor, um als Remake, Reboot oder spätes Sequel das eigene Untotendasein zu feiern. Was macht man, wenn man das kritisieren will, aber eigentlich exakt dasselbe vorhat? Man verwitzelt diese Strategie und schreibt selbstironische Zwinker-Dialoge.

So macht’s nun Lana Wachowski, eine der beiden Wachowski-Schwestern, die 1999 mit „Matrix“ einen Klassiker des Science-Fiction-Kinos hinlegten, in dem Cyberpunk- und Anime-Ästhetik mit an fernöstlichen Martial-Arts-Filmen geschulten Action-Choreografien zum stilbildenden Apokalypse-Reißer fusionierten. Der Plot um den Hacker Neo, dem möglichen Erlöser einer dystopischen Welt, in der intelligente Maschinen der versklavten Menschheit eine simulierte Wirklichkeit vorgaukeln, sorgte nicht nur für Regalkilometer irrlichternder Aufsätze über die Andockfähigkeit des Plots an Platons Höhlengleichnis, an Baudrillard oder an „Alice im Wunderland“, sondern auch für zwei Sequels, die 2003 langsam den Abzweig in die Wirrnis nahmen. Nach 18 Jahren Pause schickt Wachowski nun das zentrale Liebespaar Neo (Keanu Reeves) und Trinity (Carrie-Ann Moss) zurück in eine neue Version der Matrix, in der sie erst wieder „erweckt“ werden müssen.

Zunächst sehen wir Trinity noch als Vorstadtmutter und Biker-Lady, Neo als depressiven Game-Designer in San Francisco, dessen erfolgreiche „Matrix“-Trilogie fortgesetzt werden soll. Sein Therapeut (Neil Patrick Harris) verschreibt ihm verdächtig viele blaue Beruhigungspillen – und nicht die roten, die bekanntlich zur „Wahrheit“ führen.

Mit Pistolenbraut Bugs (Jessica Henwick) steht den beiden der stärkste Neuzugang im Matrix-Universum zur Seite, einige alte Bekannte tauchen (mitunter nur kurz) auf, während der coole Morpheus und der ewige Antagonist Smith in neuen, leider schwächeren schauspielerischen Inkarnationen auftreten.

Nach dem etwas wohlfeilen Meta-Gewitzel in der ersten Hälfte schwingt sich das insgesamt absolut ansehnliche Sequel indes weniger zum altbekannten Mensch-gegen-Maschinen-Rambazamba auf, als dass es der Lovestory von Neo und Trinity gerecht werden möchte. Tolle Actionnummern im zeitgenössisch angepassten (und weniger düsteren) Look gibt es natürlich auch wieder. Nur bringen sie die Leinwand längst nicht mehr so revolutionär zum Bersten wie damals.