Erschütternd einfallslose Marvel-Materialschlacht mit Jared Leto

Zwei Jahre musste der neueste Eintrag in Sonys eigenem „Spider-Man Universe” wegen Corona verschoben werden – jetzt ist es leider da. Die Marvel-Mär um einen kranken Wissenschaftler, der zum Vampir wird und einen Widersacher bekämpfen muss, wirkt selbst noch in den aufwendigst produzierten Actionsequenzen wie von der Stange. Das kann auch Jared Leto in der Hauptrolle nicht retten.

Von Gian-Philip Andreas