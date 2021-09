Erst die Liebe, dann das Leben

Erst war es schön, dann nur noch anstrengend? Um so etwas zu vermeiden, überlegt ein Liebespaar in den Dreißigern testweise, ob es sich nicht doch trennen sollte. Kaum dagegen entschieden, geht das Leben weiter. In 15 ungeschnittenen Szenen geht es in „Nö!” durch Liebe, Tod und Kinderkriegen – mal amüsant, mal nur klamottig.

Von Gian-Philip Andreas