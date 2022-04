Erzwungene Beratung mit „Apfelschnitz“

Wenn in einer Komödie ein Satz wie „Ich hasse die Jugend nicht, ich kann sie nur nicht ausstehen“ auftaucht, könnte man von Satzbau und verdrehter Formulierung her an Filme von Woody Allen denken. Dessen geistreiche Parforceritte erreicht Sönke Wortmanns boulevardeske Schulkomödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ nicht, aber dafür ist sie folgenlos unterhaltsam, hat ziemlich pointierte Dialoge und nimmt Pauker aufs Korn.

Dann mal los ins Lehrerzimmer, wo am Freitagnachmittag fünf Lehrer und eine Referendarin vor dem Wochenende stehen, als mit gerechtem Zorn der Vater (Thorsten Merten) von Schüler Fabian auftaucht, in die Luft schießt, für den Filius den fehlenden Punkt für die Zulassung zum Abi fordert und die verdutzten Lehrkräfte einschließt. Es folgen Beratung statt Konferenz sowie gegenseitige Sticheleien und bösartige persönliche Anspielungen, die gar in Handgreiflichkeiten ausarten.

Regisseur Sönke Wortmann hat in den letzten Jahren mit routinierten Verfilmungen der Boulevardstücke „Frau Müller muss weg“, „Der Vorname“ und „Contra“ Punkte und Zuschauer gesammelt und inszeniert auf bewährtem Terrain. Das ist nicht so platt wie die „Göhte“-Trilogie, aber eben Boulevard, der über die Macht der Noten und die Qual der Zoten lacht.

Im Ring der spielfreudigen Schauspieler stehen der arrogante Zyniker (Florian David Fitz), der freundliche Schüleranwalt (Thomas ­Loibl), der schleimige Nerd (Torben Kessler), die gefürchtete Hass-Tante (Anke Engelke), die aufstrebende Referendarin (Nilam Farooq) und in der besten Rolle Justus von Dohnányi als Betonkopf des Konservatismus, der mit dem Notizbuch wie mit der Bibel umgeht und hoffentlich ein so schönes schwäbisches Wort wie „Apfelschnitz“ (Halbmond-Stück eines geschälten Apfels) populär macht. Dafür kriegt er den fehlenden Punkt.