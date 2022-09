Es hätte alles anders kommen können

Filmregisseure können sich an Isabelle Hupperts Patentrolle als superkontrollierte Erfolgsfrau wohl nie sattsehen. In der neuesten Variation dieser Rolle schwebt der französische Star nun durch dieses impressionistische Erinnerungsmelodram, in dem sie sich mit früheren Lebensentscheidungen, diversen Schicksalen und (in der Gegenwart) Lars Eidinger als Krawallschriftsteller auseinandersetzen muss.

Von Gian-Philip Andreas