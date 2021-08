Es ist dochnur ein Spiel

Wie ein Mix aus der „Truman Show” und „Ready Player One” hört sich die Idee dieser Actionkomödie an, in der eine Videospielfigur zu eigenem Bewusstsein gelangt. Mit Ryan Reynolds in der hauptrolle kommt aber vor allem eine anspielungsreiche Sommersause dabei heraus.

Jeden Morgen die gleiche Routine, dasselbe Hemd, derselbe Kaffee, derselbe Weg zur Arbeit, dieselben Kollegen. Klingt wie ein stinknormales Erwerbsleben im Spätkapitalismus, wären da nicht ein paar Merkwürdigkeiten: Die Bank, in der Guy, der Protagonist dieses Films, arbeitet, wird täglich überfallen, ohne dass es die Mitarbeiter groß scheren würde, auf der Straße hauen sonnenbebrillte Typen unbescholtenen Bürgern eine runter, ohne dass es diese ärgert, und lauter waffenstarrende Helikopter kreisen über Free City.

Die Lösung: Wir befinden uns in einem Videospiel, und Guy (Ryan „Deadpool“ Reynolds) ist ein sogenannter „Non-Player Character“, eine dieser unzähligen Figuren im Spiel, die nicht gesteuert werden und nur den programmierten Algorithmen folgen. Als sich Guy aber in den Avatar von Millie (Jodie Comer, „Killing Eve“) verknallt, wird er sich seiner limitierten Identität bewusst – und beginnt, seinen Handlungsradius zu erweitern. Was in der Spielewelt für Erschütterungen sorgt.

„Free Guy“, inszeniert von „Stranger Things“-Produzent Shawn Levy, ist einer dieser Filme, deren Prämisse reizvoller ist als das Ergebnis. Was sich liest wie eine Mischung aus der „Truman Show“ und Steven Spielbergs popzitatprallem Gamer-Film „Ready Player One“, entpuppt sich als immerhin kompetent unterhaltsame Sci-Fi-Actionkomödie, die sich nur rudimentär für das existenzialistische Potenzial seiner in den Grundfesten erschütterten Hauptfigur interessiert. Stattdessen geht’s vor allem um einen Game-Entrepreneur (Taika Waititi, „Jojo Rabbit“), den Millie als Hochstapler entlarven möchte – na ja.

Ein großer Spaß ist diese unbekümmerte Sommersause aber zweifellos für Gamer, die mit Open-World-Spielen à la GTA vertraut sind und im Sekundentakt Anspielungen enttarnen können. An Nicht-Gamern dürfte der Film ziemlich vorbeirauschen.