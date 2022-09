Fantasie und Schicksal

Schon vor seinem zweifach oscarnominierten Hit „Drive My Car” hat sich Ryusuke Hamaguchi als derzeit wichtigster Regisseur Japans in Stellung gebracht – abzulesen ist das an diesem, auf der Berlinale 2021 ausgezeichneten Episodenfilm über drei junge Frauen im Spannungsfeld von Liebesglück und Rollenspiel. Auch wenn es sich vor allem um ein Konversationsstück handelt: Man schaut diesen Menschen fasziniert zu.

Ryusuke Hamaguchi gilt als derzeit bester Filmregisseur Japans – das wird nachvollziehen können, wer sich auf seinen letzten Film, den in Cannes prämierten und oscarnominierten Dreistünder „Drive My Car“ eingelassen hat. Den kaum weniger aufregenden Anthologiefilm „Das Glücksrad“ hat Hamaguchi noch davor gedreht, bei der Online-Berlinale wurde er letztes Jahr mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet.

In drei Episoden erzählt er von Liebe, Rache, Poesie und Fantasie, am Beispiel dreier junger Frauen: Die erste versucht zu verhindern, dass ihr Ex-Freund mit ihrer besten Freundin zusammenkommt, in der zweiten versucht ein gedemütigter Student, seine Liebhaberin dafür einzuspannen, seinen Literaturprofessor zu erpressen, in der letzten spielen zwei Frauen, die sich gegenseitig fälschlicherweise für jemand anderes gehalten haben, den jeweils „falschen“ Part spontan als Rollenspiel.

Hamaguchi schafft es, diesen auf wenige Orte konzentrierten Dialogszenen durch seine kunstvoll-unangestrengte Inszenierung alles Muffig-Kammerspielhafte auszutreiben, ganz so, als sei er der japanische Wiedergänger von Eric Rohmer. Ein mal anrührendes, mal hintergründiges, auf jeden Fall beglückendes Kinoerlebnis. Sehenswert.