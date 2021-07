Die Truppe um Dom (Vin Diesel) tritt gegen Doms Bruder und eine Cyber-Terroristin an. Unterhaltsamer aber überlanger Teil 9 des Boliden-Franchise mit originellen Verfolgungsjagden.

Als „Fast & Furious“ 2002 startete, war das ein wunderbar dreckiger kleiner Actionfilm um sympathische Kleinkriminelle und Street-Racer, die sich gegen das organisierte Verbrechen wehrten und die Polizei lachend hinter sich ließen. Als die Reihe in den Teilen 4 bis 6 ein Franchise wurde, geschah, was kommen musste: Aus dem Haufen PS-süchtiger Kumpel und ihrer Freundinnen wurde eine Truppe, die sich ans System verkaufte und für den Staat in geheimer Mission werkelte.