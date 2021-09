Feingeist unter der Folter

Stefan Zweigs Novelle in einer freien Neuverfilmung, die auf Oberflächenreize setzt und nur in der intensiven Darstellung von Oliver Masucci in der Hauptrolle überzeugt.

In Stefan Zweigs 1941 vor seinem Suizid im Exil geschriebener „Schachnovelle“, einem der sprachlich anfeuernden geheimnisvollen Bücher der Literatur, wird das Spiel der Könige zur Metapher einer Schwarz-Weiß-Zeichnung der Welt, die das Gittermuster des Spielbretts aufs Individuum presst. Die Folge ist eine „vollkommene Spaltung des Bewusstseins“, das mit Doppeldenken und einer „akuten Irritation der Nerven“ einher geht.

Curd Jürgens hat das in der texttreuen Erstverfilmung von Gerd Oswald (1960) in einem auf einem Passagierschiff ablaufenden Kammerspiel beeindruckend als Feingeist Dr. B verkörpert, der in der Binnenhandlung in Isolationshaft gehalten wird und der Gestapo Geheimkonten von Adel und Klerus preisgeben soll. Dr. B findet ein Buch mit 150 Schachpartien und sucht im Auswendiglernen der Partien geistige Rettung. Ein fataler Weg, der den Koloss zerbricht.

In der Neuverfilmung von Philipp Stölzl („Ich war noch niemals in New York“) spielt Oliver Masucci („Er ist wieder da“) diesen Dr. B als Anwalt Josef Bartok – ein ironischer kunstliebender Wiener. Nach dem Anschluss Österreichs ficht er mit einem lächelnden Klischee-Nazi (Albrecht Schuch) ein Duell aus, das mit Freilassung und Wahnsinn endet. Eine beeindruckende Darstellung wie bei Jürgens, wobei Masucci die Stadien des süßen Wahns intensiv vor Augen führt.

Texttreu ist Stölzls Adaption nicht. Die Rahmenhandlung mit den Schachpartien auf dem Schiff, wesentlich für die „Vergiftung“ durch das Spiel, ist weggefallen. Unnötig die Hinzuerfindung von Birgit Minichmayr als Bartoks Frau, die Sexszene, die Folterknechte und Buchverbrennungen.

So torkelt die neue freie Version mit prächtiger Ausstattung, Bällen, Champagner, Scherzen über Goebbels, dem üblichen Nazi-Terror und einem unglaubwürdigen Ende in den USA dahin und lockt mit Oberflächenreizen, Effekthascherei und nervigem Soundtrack. Was bleibt, ist Masuccis Performance. Schach.