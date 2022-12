„Avatar: The Way of Water”: Sequel bietet das versprochene Spektakel

Fast hätte man nicht mehr dran geglaubt – jetzt kommt sie aber doch noch in die Kinos: die Fortsetzung des 13 Jahre alten Science-Fiction-Ökomärchens „Avatar”. Wie damals setzt auch das Sequel neue Maßstäbe in der 3D-Technik, die Konflikte hingegen bleiben ganz beim Alten.

Dreizehn Jahre sind lang im Blockbustergeschäft. Seit „Avatar“ 2009 die Tricktechnik revolutionierte und den 3D-Filmboom auslöste, hat sich viel getan: Anspruchsvolles Schauspielerkino wurde fast vollständig in den Seriensektor ausgelagert, über 3D krähte zuletzt kein Hahn mehr, während Blockbuster-Budgets inzwischen fast nur noch für Superheldenabenteuer ausgegeben werden. Doch jetzt kommt James Cameron daher, der letzte verbliebene Big-Budget-Autorenfilmer, um die lange versprochene erste Fortsetzung (von vier geplanten) seines größten Hits nachzuliefern – acht Jahre später als ursprünglich geplant und wieder in 3D.

Als wäre nichts gewesen, erzählt der 68-Jährige sein hemmungslos sentimentales Öko-Märchen ansatzlos weiter, mit denselben Schauspielern im Motion-Capture-Verfahren. Jake Sully (Sam Worthington), der Ex-Soldat, der die Seiten wechselte, seine menschliche Hülle hinter sich ließ, um ganz in seinem Avatar aufzugehen, lebt jetzt bei den Na’vi, diesen reptilienhaften Indigenen des Mondes Pandora, die die erste menschliche Kolonisation ihrer Lebenswelt gerade noch abwehren konnten. Neytiri (Zoe Saldaña) ist zur Mutter seiner drei Kinder geworden, hinzu kommt die adoptierte Kiri, Tochter der im ersten Teil verstorbenen Grace (Sigourney Weaver): Cameron besetzte auch das Teenagermädchen mit Weaver, weshalb es nun unverkennbar deren Züge trägt und mit der Stimme der 73-Jährigen spricht. Ein verblüffender Effekt.

Recycelter Bösewicht

Für das Sequel recycelt Cameron die alten Konflikte, auch den Bösewicht: Das Bewusstsein des verstorbenen Colonel Quaritch (Stephen Lang) wird in Na’vi-Hülle zum Leben erweckt, rachsüchtig lässt er nach dem abtrünnigen Sully suchen, der zum Geflüchteten wird: Asyl findet seine Familie beim Nachbarvolk der Metkayina, die an und im Wasser leben, tauchen, jagen. Wie die Sully-Familie sich mit den Metkayina (als Anführerin: Kate Winslet) zusammenraufen muss, wie sie sich den Attacken der militärisch hochgerüsteten, brandschatzenden und umweltvernichtenden Schergen erwehren, erzählt Cameron wie damals als schematisches, hart am Ethno-Kitsch entlangsurfendes Gut-gegen-Böse-Epos mit donnerndem Familienwerte- und Naturschützerpathos und überlangem Showdown (der Film lässt sich mit 193 Minuten nicht lumpen).

Die tollen Momente kommen allerdings vorher, wenn der Film den titelgebenden „Way of Water“ erkundet, mit den Kindern der Familie, die im Fokus der Erzählung stehen, die (Unter-)Wasserwelt erforscht, die ebenso irrwitzige wie wunderschöne Flora und Fauna umschwirrt. Hier kommt die 3D-Technik voll zur Geltung, die den versprochenen immersiven Effekt definitiv einlöst. Im Advent mit den Fantasy-Walen tauchen? Hier ist’s möglich.