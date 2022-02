„Uncharted”: Von Level zu Level

CTMG, Inc.

Foto: CTMG, Inc.

Videospiele sind das neue Hollywood: Diese These ist nicht mehr taufrisch und bezieht sich auf die gigantischen Umsätze, die die Gaming-Industrie seit Jahren erzielt. Wer sich die großen Abenteuerspiele für die jüngsten beiden Konsolengenerationen oder hochgerüstete PCs anschaut, versteht warum: In Reihen wie „Uncharted“ (seit 2007) durchwandert man filmische Welten mit teils komplexen Storylines, die den Mehrwert haben, dass man aktiv in sie eingreifen kann.