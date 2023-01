Lautstarke Landhaustour mit H. P. Baxxter

Die einen nennen es Krach, die anderen Kirmes-Techno, viele stehen ratlos davor, andere feiern es. Auf jeden Fall ist es seit bald dreißig Jahren ex­trem erfolgreich, was die Band Scooter da macht: In Tracks wie „Hyper Hyper“, „How Much is the Fish?“ oder „The Question is What is the Question?“ plärrt Sänger H.P. Baxxter Anpeitscher-Kommandos und Sinnlos-Zeilen über prollige Stampfbeats, die Synthie-Melodien basieren meist auf berühmten anderen Songs. Es funktioniert: 23 Top-Ten-Hits sprangen so dabei heraus.

Die intellektuelle Popkritik hat sich beinahe von Anfang an und nur so halb ironisch auf die Suche nach den Meta-Ebenen und Bezugssystemen in Scooters Musik gemacht. Der weißblondierte Mikrofonbrüller Baxxter, der sich selbst ganz unbescheiden in der Nachfolge der Dada-Dichter sieht, stand dabei immer im Mittelpunkt des Interesses (zumal seine Mitmusiker mehrfach wechselten). Das ist auch in diesem höchst unterhaltsamen Dokumentarfilm nicht anders. Regisseurin Cordula Kablitz-Post, die zuletzt den Tournee-Film „Weil du nur einmal lebst“ über die Toten Hosen drehte, heftete sich für „Fck 2020“ nun dem gebürtigen Ostfriesen Baxxter (bürgerlicher Name: Hans Peter Geerdes) an die Fersen. „Fck“ ist dabei kein Tippfehler, sondern die von der Band genutzte Schreibweise des F-Wortes und Ausdruck ihrer Missbilligung der Geschehnisse im ersten Pandemiejahr.

Seuche vor der geplanten Stadiontour

Die Seuche und die auf sie reagierenden Maßnahmen kamen Baxxter nämlich heftig in die Quere, kurz vor einer geplanten Stadiontour. Während Corona führt der 58-Jährige durch sein protziges Landhaus, er patzt die Bandkollegen an, lässt sich Sonderwünsche erfüllen, trennt sich von seiner Freundin, erzählt von Exzessen nach Konzerten: Es ist das eitelste (und lustigste) Hinter-den-Kulissen-Gebaren seit Metallica in „Some Kind of Monster“.

Konzertaufnahmen de­mons­trieren dann aber eindrücklich, wie viel Energie Baxxter auf die Bühne hämmern kann. Diese Hingabe nötigt auch jenen Respekt ab, die sich dabei die Ohren zuhalten wollen. Nur Samstag.