„Glass Onion” - Mörderjagd mit der echten Mona Lisa

Meisterdetektiv Benoit Blanc ist wieder im Einsatz: Der von Ex-Bond Daniel Craig gespielte Privatermittler findet sich nach dem mit Erfolg gelösten Fall in „Knives Out“ (2019) diesmal unter den Gästen des Tech-Milliardärs Miles Bron (Edward Norton) wieder, der während des Corona-Lockdowns eine illus­tre Schar finanziell von ihm abhängiger Personen auf eine, nein: seine griechische Insel einlädt (gedreht wurde auf Spetses).

Dazu zählen, teils mit Anhang, die Gouverneurin von Connecticut (Kathryn Hahn), ein schwer selbstverliebtes Ex-Model (Kate Hudson), ein tumber YouTube-Männerrechtler (Dave Bautista), der Chef-Forscher aus Miles’ Firma (Leslie Odom Jr.) sowie deren frisch entlassene Mitgründerin Andi (Janelle Monáe), die für die Lösung des Falles zentral sein wird. Dieser ist zunächst nur ein Rollenspiel, ehe es dann zu tatsächlichen Todesfällen kommt und alle Anwesenden verdächtig sind.

Krimi-Verwirrspiel

Wie schon in „Knives Out“ stützt sich Regisseur Rian Johnson ganz aufs klassische Murder-Mystery-Prinzip und dabei besonders auf die Hercule-Poirot-Filme mit Peter Ustinov, wobei er erneut sein eigenes Spiel mit deren klassischer Struktur treibt: Für Johnson kann es nie genug doppelte Böden und überraschende Wendungen geben, und wenn es eins zu beklagen gäbe in diesem ansonsten wunderbar unterhaltenden Krimi-Verwirrspiel, dann wäre es der Eifer des Regisseurs (und Drehbuchautors), die Vorgänge am Ende bis in die letzte Detail-Ecke lückenlos auszuerklären.

Der eigentliche Reiz des Films liegt aber sowieso im Figurentableau: Bron, der eitle und steinreiche Chef der Tech-Firma „Alpha“, hat sich die „Mona Lisa“ aus dem Louvre ausgeliehen und lässt in seiner Selbstherrlichkeit an Gestalten wie Elon Musk denken; das Model und der rechte YouTuber stehen für die überdrehte Aufmerksamkeitsökonomie in den Sozialen Medien. Um sie herum gruppiert sich eine stattliche Zahl prominenter Cameos, beantwortet wird auch die Frage, mit wem Blanc denn nun privat zusammenlebt.

Der Pro-forma-Kinostart des Netflix-Films im November wurde von der Cineplex-Gruppe aus nachvollziehbaren Gründen boykottiert, Münsteranern bleibt also nur das Streaming: 139 amüsante Minuten sind dabei garantiert. Sehenswert.