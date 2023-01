Die Fidel, die Finger und die Eselin

In einem einsamen irischen Dorf kündigt ein Mann seinem besten Kumpel ohne Grund die Freundschaft, was zu einer Kette tragischer Ereignisse führt. Eine souverän inszenierte Fabel mit tragikomischem Charakter. Oder kurz: ein starkes Stück Kino.

Besser kann das neue Filmjahr kaum beginnen. Zwei Schauspieler, die inzwischen so gut sind, dass man nur staunen kann, ein versierter Regisseur, der ihnen Freiheiten lässt, ein kluges Drehbuch, das emotional authentische Geschichten erzählt, und eine Landschaft, die im Wortsinn als mythisches Reich ohne CGI in unglaubliche Welten führt. Die Rede ist vom starken irischen Dorfdrama „The Banshees of Inisherin“.

Der Titel (dt.: Die Todesfeen von Inisherin) setzt bereits diesen Macbeth-mythischen Akzent, der im Film von einer allein in einer Strandhütte lebenden alten Frau, im Dorf als Hexe verschrieen, ausgeht. Ihm fallen Colm (Brandan Gleeson) und Pádraic (Colin Farrell) zum Opfer, als Colm wie aus heiterem Himmel seinem jüngeren Kumpel Pádraic ohne Grund die Freundschaft aufkündigt. Der, ein naiver herzensguter Kerl, gibt nicht auf und kämpft um Colms Freundschaft.

Folge tragischer Ereignisse

Doch Colm, der sich in der ihm bleibenden Zeit dem Philosophieren und Komponieren und seiner Fidel widmen will, setzt ein Ultimatum. Jedes Mal, wenn ihm Pádraic zu nah kommt, will er sich einen Finger abschneiden. Mehr sei nicht verraten, nur, dass in der Folge tragischer Ereignisse nicht nur Finger, sondern auch eine Eselin und mehr auf der Strecke bleiben. Die fiktive Insel Inisherin (gedreht wurde auf den Arainn Islands) hat bessere Zeiten erlebt.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Dahinter können wohl nur die Geister stehen, denen Colm eine Komposition widmet. Oder ist es der in das abseits gelegene Dorf dringende Kanonendonner aus der Ferne, der 1923, als „Banshees“ spielt, vom Bürgerkrieg der beiden Irlands kündet, was das Ende einer Freundschaft sogar historisch ortet. Oder ist es die archaische, raue und brutal einsame Landschaft?

Regisseur und Autor Martin McDonagh hat mit „Ban­shees“ sein 1994 geschriebenes, nie gespieltes Theaterstück verfilmt und mit Farrell (Darstellerpreis in Venedig) und Gleeson ein ­Dream Team zusammen, das schon „Brügge sehen . . . und sterben?“ zum Ereignis machte. Was sie aus der mit Galgenhumor gespickten Fabel herausholen von Lakonie bis zur so lächerlichen wie tragischen Verzweiflung, was sie über Verrat, Trauma und irische Dickköpfe vermitteln, ist große Schauspielkunst. Herausragend und jeden Preis würdig.