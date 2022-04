Freiheit, Liebe und Franz Schubert

Schwarz-weiß ist im Kino die Farbe der Künstler und Poeten. Was Kenneth Branagh zur Zeit mit „Belfast“ leistet und was vor Jahrzehnten Woody Allen mit „Manhattan“ anstellte, ist in Jacques Audiards „Wo in Paria die Sonne aufgeht“ eine zärtliche Großstadt-Sonate, deren Poesie aus der Beschränkung und Öffnung des filmischen Raums entsteht und die drei Hauptfiguren von Zwängen zu Freiheit und Liebe führt.

Der Originaltitel „Les Olympiades – 13e“ meint die Hochhausbauten im 13. Arrondissement, wo früher Arbeiterviertel, Chinatown und Jean-Pierre Melvilles nicht mehr existierendes Filmstudio eine glückliche Verbindung eingingen. Der Rest von Paris kommt nicht vor, aber dafür Jacques Tatis genialer Großstadt-Wurf „Playtime“ (1968), wenn die Kamera (Paul Guilhaume) Architektur und Liebende „zwischen Beton und Asphalt“ (Georges Moustaki) einfängt.

Famose Jung-Schauspieler

Das ist naturellement die Sonne des deutschen Titels, Synonym für Herz und Seele, wenn bei der Hongkong-Chinesin Emilie (Lucie Zhang) durch ein Namens-Missverständnis der Afrikaner Camille (Makita Samba) einzieht und sie sich in ihn verliebt. Nur ist Camille („Wir haben Spaß, aber wir sind kein Paar“) arrogant, herablassend und beziehungsfrei, so dass das zwischen ihnen nichts wird. Vorerst, denn Camille lernt durch seine stotternde Schwester dazu.

Bis er Liebe greift, bringt ihn die dritte Hauptfigur Nora (Noémie Merlant) ins Grübeln. Nora ist Jura-Studentin, arbeitet als Erotik-Chatterin, wird durch einen Selfie-Fan gedemütigt und mischt das Maklerbüro auf, das Camille, der keine Ahnung von Immos hat, für einen Freund leitet. Nora wiederum verliebt sich in eine Chatter-Kollegin bei nächtlichen Gefühls-Gesprächen am PC.

Audiard inszeniert das mit famosen Jung-Schauspielern wie der François Truffaut der Nouvelle Vague von „Die süße Haut“ und „Jules und Jim“. Er lässt Emilie als Kellnerin in einen Tanz ausbrechen und Nora vor Liebe in Ohnmacht fallen, wozu die schwebende Musik von Rone und Clément Ducel die passenden Noten findet. Die schönsten bleiben Franz Schubert mit zwei Klaviersonaten vorbehalten, eine von Lucie Zhang (!) und eine von Wilhelm Kempff gespielt. Herausragend.