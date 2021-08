Flaneur durch Verfallsgebiete

Erich Kästners „Fabian”-Roman wurde von den Nazis als „entartet” verbrannt. Er erschien am Vorabend der Machtübergabe an Hitler. Dominik Graf verfilmte ihn nun, formal kühn und verspielt, als dreistündiges Gesellschaftsbild – angesiedelt in einem Berlin, in dem sich der rechte Umbruch längst andeutet.

Wie man mit einer Kamerafahrt 90 Jahre überbrücken kann, zeigt Dominik Graf früh in dieser Literaturverfilmung: An einem Ende der U-Bahnstation Heidelberger Platz taucht sie ab ins Alltagsberlin von heute, am anderen Ende taucht sie in der Zwischenkriegszeit wieder auf. Das Bild verengt sich, und all die Katastrophen, die zwischen Ab- und Auftauchen liegen, muss sich das Publikum dazudenken.

Erich Kästners Roman „Fabian“ erschien 1931, in der Spätphase der Weimarer Republik. Graf greift den prophetischen Arbeitstitel „Der Gang vor die Hunde“ wieder auf und lässt das, was damals noch bevorstand, anachronistisch in den Film einfließen. Einmal schwenkt die Kamera aufs Trottoir, zeigt „Stolpersteine“, im Gedenken an jüdische Holocaust-Opfer.

Drei Stunden lang schickt Graf Tom Schilling als Dr. Fabian, in einer Art Rückversetzung seiner ikonischen „Oh Boy“-Figur, als Flaneur durch die Ober- und Unterwelt einer Großstadt, in der sich der gesellschaftliche Umbruch längst andeutet. Der Germanist, der als Werbetexter arbeitet, verbietet sich den Idealismus seines kommunistischen Freundes Labude (stark wie stets: Al­brecht Schuch aus „Systemsprenger“), nimmt den moralischen Verfall seiner Umgebung aus ironischer Halbdistanz wahr. Dann verliebt er sich in Cornelia (Saskia Rosendahl), lässt sich mit ihr durch Berlin treiben.

Wer den Roman kennt, weiß, was kommt: Verrat allüberall. Fabian lässt sich nicht nach rechts treiben. Dominik Graf, der mit 68 noch einer der experimentierfreudigsten Filmemacher der Republik ist, bedient sich aus einem ganzen Arsenal der Formen und Formate. Sein Berlin von 1931 ist nicht das aus „Babylon Berlin“, auch die Spielweise der Darsteller ist eine andere. Schilling und Rosendahl wirken sowohl historisch glaubwürdig als auch ganz und gar heutig – keine geringe Leistung im deutschen Geschichtsfilm, der sich sonst allzu oft in einer Art Bebilderungskino erschöpft, das sich für die eigene Ausstattungsakkuratesse auf die Schulter klopft.

Grafs Film ist reifer, kühner als das. Die Parallelen zwischen damals und heute liegen auf der Hand, nur: „Fabian“ reitet nicht darauf herum. Vielleicht stellt Graf die Liebesgeschichte ein wenig zu sehr ins Zentrum, doch an der Wucht dieses Zeitbilds ändert es nichts. Sehenswert.