Früher schien alles besser

Wer auf einen Mix aus Film noir und Science Fiction aus ist, sollte sich am besten ein weiteres Mal die beiden ­„Blade Runner“-Filme ansehen, in denen dies mustergültig gelang. Der Blick auf „Reminiscence“, das Filmdebüt der „Westworld“-Serienmacherin Lisa Joy, enttäuscht dagegen – es fällt in die Kategorie ambitioniert, aber unbefriedigend. Sie verpflanzt Hugh „Wolverine“ Jackman als Ermittlerfigur Nick ins Miami einer Zukunft, in der die Welt schon abgesoffen ist: Infolge des Klimawandels stehen die Küstenregionen unter Wasser. Nick betreibt mit einer Kollegin (Thandiwe Newton, „L.A. Crash“) einen Betrieb, in dem solvente Kunden mittels einer Memory-Maschine ihre Erinnerungen neu durchleben können – ein Verfahren, dass Nick auch obsessiv selbst nutzt. Er verliebte sich nämlich in die schöne Mae (Rebecca Ferguson aus den „Mission: Impossible“-Filmen), die Femme-Fatale-mäßig plötzlich aufkreuzte und dann verschwand. Er forscht ihr nach und enthüllt, länglich und umständlich, ein Komplott, das nicht wirklich mitreißt. Von „Chinatown“ bis „Inception“ kommen zig Vorgänger in den Sinn, die die Themen von „Reminiscence“ spannender auf die Leinwand brachten.