Garstige Risse im feinen Vorstadtidyll

Herausgeputzt sind die von weißen Zäunen umgrenzten Gärten, die Häuser ebenso adrett wie die Herren, die ihnen morgens entsteigen – alle gleichzeitig – und in Chevrolets zur Arbeit fahren. Ihre Frauen, geschminkt und geschmückt, winken ihnen hinterher. Abends, wenn die Herren zurückkehren von der Arbeit, deren Inhalt ihre Frauen nicht kennen, legen sie ihnen ein mit Hingabe gekochtes Abendessen vor. Dann: Sex.

Zwischen Werbespot-Idyll aus den Fünfzigern und anti-feministischer Traumvorstellung präsentiert sich das Leben in dieser Firmensiedlung. In „Victory“, weiß und gleichförmig in die amerikanische Wüste hineingebaut, leben attraktive Ehepaare ihr wohlständiges Katalogleben, ehrfürchtig arbeiten sie dem Chef der Firma zu, als charismatischer Sektenguru gespielt von „Star Trek“-Kapitän Chris Pine. In der Siedlung leben auch Alice und Jack Chambers, und es ist Alice, die zuerst auf Risse in dieser Oberflächenwelt stößt, auf leichte Verschiebungen und Misstöne. Dann stürzt ein Flugzeug ab und Alice forscht nach, beginnt, Fragen zu stellen, auf die Ehemann und Filmtitel nur mit „Gaslighting“ reagieren: Mach dir keine Sorgen, Schatz.

Florence Pugh ist, nach „Little Women“ und „Midsommar“, wieder einmal fantastisch, sie bringt Alices Paranoia und Kampfeslust überzeugend herüber, aber auch Popstar Harry Styles macht in der dubiosen Rolle des Jack, seiner ersten Hauptrolle, eine gute Figur. Problematisch ist dagegen die Anlage des Stoffes: Die Scheinidylle der perfekt angepinselten Vorstadt ist in der Filmgeschichte ein so altes Motiv (man denke nur an die „Truman Show“, die „Frauen von Stepford“ oder die Marvel-Serie „WandaVision“), dass die Mühe, die der Film darauf verwendet, ihre Brüche vorzuführen, fast überflüssig wirkt. So überzeichnet perfekt wirkt alles, dass es schlicht nicht stimmen kann – weshalb der große Twist, auf den alles hinausläuft, viel weniger Wirkung hat als mutmaßlich beabsichtigt.

Regisseurin Olivia Wilde („Booksmart“), die übrigens auch Alices beste Freundin spielt, gelingt es nur in Ansätzen, die Verstörung der zentralen Enthüllung produktiv zu machen. Allzu hastig wird der Film dann abgewickelt. Das ist schade, denn trotz seiner starken Produktionswerte und Schauspielleistungen bleibt der ganze Klatsch rund um den Filmdreh (Zerwürfnisse, Affären, Entlassungen) so möglicherweise eher im Gedächtnis des Publikums bleibt als der Film selbst.