Das verflixte neunte Katzenleben

Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seit der „Gestiefelte Kater“ sein erstes Solo-Abenteuer absolvieren durfte. Damalige Kinder, die den tollkühnen Märchenhelden bestaunten, der zuvor in den CGI-Animationsfilmen um den grünen Oger „Shrek“ auftauchte, sind inzwischen Teenager oder bereits erwachsen. Kommt die Fortsetzung also zu spät?

Hoffentlich nicht – es wäre schade, denn dieses Sequel ist sogar besser als sein doch etwas leichtgewichtig geratener Vorgänger. Das liegt zunächst am Plot, der sich eine Düsternis zutraut, die man im „Shrek“-Universum aus dem Hause DreamWorks kaum erwartet hätte. „Puss in Boots“, wie der Kater im angelsächsischen Kulturraum heißt, schliddert nämlich in eine heftige Sinnkrise. Anfangs kämpft der an Mantel-und-Degen-Recken erinnernde Puss noch wie eh und je gegen grimmige Schurken, dann wird ihm schonungslos die eigene Sterblichkeit bewusst: Acht Leben hat er durch seine risikoreiche Lebensweise schon hinter sich gebracht, das neunte Katzenleben ist folglich sein letztes. Der Tod schaut leibhaftig vorbei.

Eigenwillige Gestaltung der Animationen

Demoralisiert zieht sich der Kater in eine Katzenpension zurück, wo er sich demütigen lässt (er muss ein Katzenklo benutzen!) und Bauch ansetzt. Erst als er von einem Wunschstern erfährt, der in einem fernen Wald zu finden ist und ihm den Wunsch nach weiteren Katzenleben erfüllen könnte, ist sein Abenteuergeist wieder geweckt. Gemeinsam mit dem Hund Perrito und seiner alten Liebe Kitty Samtpfote macht er die Reise zum Ziel, in guter alter „Shrek“- Tra­dition verfolgt von anderen Märchengestalten, von Goldlöckchen und ihren drei Bären und dem gierigen Zauberer Big Jack Horner. Am Ende wird aufs ewige Leben gepfiffen.

Im Original ist wieder Ex-Zorro Antonio Banderas als Kater zu hören, auch Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman und andere Hochkaräter geben sich die Ehre. Die deutsche Fassung fährt erneut Benno Fürmann auf, liebevoll assistiert von Riccardo Simonetti (als Hund) und Oliver Kalkofe (als Bösewicht). Das macht Spaß und geht mit seinen Gedanken über Lebensfreude, Vergänglichkeit und Sinnsuche tiefer als erwartet. Hinzu kommt die eigenwillige Gestaltung der Animationen, die (ähnlich wie „Spider-Man: A New Universe“) immer wieder handgezeichnete Comic-Ästhetiken miteinbezieht. Sehenswert.