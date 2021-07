Grimmige Glatzen

In den Reihen einer Geldtransportfirma sitzt ein Verräter, ein Fahrer will den ermordeten Sohn rächen. Humorfreie Action mit Jason Statham und Remake eines französischen Thrillers.

Regisseur Guy Ritchie hat in coolen Gangsterballaden aus einer britischen Parallel-Unterwelt („Bube, Dame, König, GrAs“, „Rock’n’Rolla“) schwarzen Humor, Action, Gewalt und zynische Sprüche variiert. Mit „Cash Truck“ legt er das Remake des gleichnamigen französischen Thrillers vor, mit dem 2004 die Karriere von Jean Dujardin und Albert Dupontel begann.

Mit trockenem Humor, unspektakulären Actionszenen und Tiefgang in der Charakterzeichnung lief damals die brillant besetzte Geschichte um eine Geldtransportfirma ab, die durch Raubüberfälle in Schwierigkeiten gerät. Ritchie verlegt die Story nach L.A., bleibt ihr in Grundzügen treu, verliert sich aber in unnötigen Rückblenden.

Das Unternehmen heuert einen Fahrer an, der sich „H“ nennt und von Jason ­Statham maulfaul und minimalistisch wie in der guten alten Clint-Eastwood-Schule gespielt wird. Der Mann will den ermordeten Sohn rächen und räumt auf der Suche nach Verrätern unter Kollegen und Gangstern auf, darunter unterforderte Darsteller wie Scott Eastwood, Josh Hartnett und Andy Garcia mit Matte.

Natürlich bleiben Ritchie und Statham der Machart ihrer Filme treu, wollen die comichafte Überzeichnung grimmiger Glatzen und grotesker Verfolgungsjagden. Nur: Warum musste Ritchie dafür den exzellenten französischen Film noir plündern? Für Genrefreunde immerhin einen Blick wert.