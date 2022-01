Hellseher im tiefsten Dunkel

In Filmen wie „Pans Labyrinth“, „Hellboy“ oder dem Oscargewinner „Shape of Water“ kümmerte sich Guillermo del Toro um das Menschliche im Monster. In seiner neuen Inszenierung geht der mexikanische Regisseur den umgekehrten Weg: „Nightmare Alley“ erzählt vom Monströsen im Menschen. Vielleicht kommt es am Ende auf dasselbe hinaus. Die zweite Umsetzung eines Romans von William Lindsay Gresham ist wie schon die Erstverfilmung von 1947 ein Film noir, sie bedient sich an dessen Licht- und vor allem Schatteneffekten, an den Kostümen, Frisuren. Ein Mann steigt auf und fällt, es gibt eine Femme fatale und zwielichtige Figuren. Erzählt wird von Gier, Hybris und Verrat.

Im Mittelpunkt steht Stan (Bradley Cooper aus „A Star is Born“), ein Mann mit undurchsichtiger Vergangenheit, der Ende der Dreißiger bei einem Wanderjahrmarkt anheuert. Dort lernt er nicht nur die zynische Weltsicht des Leiters eines Kuriositätenkabinetts kennen (Willem Dafoe), auch das Hellseher-Ehepaar Zeena und Pete (super: Toni Collette und David Strathairn) hat es ihm angetan. Stan merkt sich ihre Tricks. Viel Zeit nimmt sich del Toro, um die Abgründe des tingelnden Jahrmarkts auszuloten und eine moralfreie Zone zu zeichnen, die zu Stan besser passt, als er glauben machen will.

Eines Tages zieht Stan dann mit der in ihn verliebten Molly (Rooney Mara) nach Chicago. Dort betrügt er die High Society als mondänes Medium, assistiert von Molly. Es läuft gut, doch dann tritt die Psychoanalytikerin Lilith Ritter in sein Leben, von Cate Blanchett mit dunkler Stimme und verführerischer Undurchsichtigkeit als perfekte Wiedergängerin klassischer Femmes fatales auf die Leinwand gezaubert. Zusammen mit Lilith plant Stan das ganz große Ding. Man ahnt, was in Filmen wie diesem daraus wird.

„Nightmare Alley“ ist nicht del Toros bester Film, dazu walzt er seine nicht so wahnsinnig überraschenden Themen und Wendungen über nicht immer stringente zweieinhalb Stunden etwas zu lang aus. Ein Erlebnis ist „Nightmare Alley“ aber gleichwohl, vor allem wegen der herrlich schummrigen Ausstattung und der perfekten Kameraarbeit, die immer wieder vergessen lassen, dass der Film letztlich eher wie ein Zitat wirkt als wie ein Original von eigenem Recht.