Herkunft oder Heimat

Vielfach preisgekrönt ist dieses Drama um eine junge Frau, die dort, wo sie aufwuchs, nicht so aussieht, als käme sie von dort, und sich dort, wo sie geboren wurde, nicht so fühlt, als gehöre sie dort hin. Faszinierend gespielt und minimalistisch inszeniert, entwickelt sich aus dieser Konstellation ein spannendes Identitätsdrama.

„Return to Seoul”

Frédérique (Park Ji-Min, 2.v.l.) sucht ihre biologischen Eltern in Südkorea.

Die Französin Frédérique, genannt Freddie, ist zum ersten Mal in Seoul. Als Baby wurde sie von ihren biologischen Eltern zur Adoption freigegeben, in Frankreich wuchs sie auf. Optisch ist die Mittzwanzigerin „als asiatisch lesbar“, zu Korea selbst hat sie aber keinerlei Bezug. Und dennoch macht sie sich dort nun auf die Suche nach ihren Erzeugern – die Mutter will nichts von ihr wissen, der Vater hingegen, der längst eine neue Familie gegründet hat, stimmt dem Treffen zu.

Wo man herkommt, wo man hingehört, wer man eigentlich ist oder in den Augen anderer sein sollte: Um diese Fragen kreist das mehrfach preisgekrönte Drama des franko-kambodschanischen Regisseurs Davy Chou („Diamond Island“). Sein Film präsentiert sich als Abfolge von Situationen auf diversen Reisen Freddies in ihr Geburtsland, ganz konzentriert auf Hauptdarstellerin Park Ji-Min, die eigentlich (bildende) Künstlerin ist und hier ein sensationelles Debüt gibt. Zwischen kindischem Trotz, Rebellion gegen alle Höflichkeitsregeln und unbändiger Neugier lässt sie Freddie changieren, im Publikum ist man hin- und hergerissen zwischen Sympathie und Genervtheit – das trauen sich nicht mehr viele Filme heutzutage.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

So wie Freddie auf die unterschiedlichsten Aspekte Südkoreas stößt – etwa auf ihren leiblichen Vater, der sie sofort dazu überreden will, im Land zu bleiben und einen (von ihm ausgewählten) Mann zu ehelichen –, schlüpft sie selbst in immer andere Rollen, mit denen sie sich spielerisch der Kultur anzunähern versucht, von der erwartet wird, dass sie ihr ganz nah sei.

Cleverer und kunstvoller hat sich zuletzt kaum ein Film der Konstruiertheit jeder Identitätsfrage angenähert. Sehenswert.