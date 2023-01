Hilflos im Angesicht der Krankheit

Was tun, wenn der eigene Sohn schwer an Depressionen erkrankt? Mit dieser Frage und der damit einhergehenden Ratlosigkeit befasst sich das neue Familiendrama des französischen Dramatikers und Regisseurs Florian Zeller – doch anders als im oscargekrönten Vorgänger „The Father” bleiben größere Erkenntnisse diesmal aus. Immerhin: Anthony Hopkins spielt – als Gast – auch wieder mit.

Vor zwei Jahren räumte der französische Regisseur Florian Zeller in der Filmpreissaison groß ab, als er sein eigenes Theaterstück „Le Père“ verfilmte: Das so beklemmende wie faszinierende Demenz-Drama „The Father“ bescherte Hauptdarsteller Anthony Hopkins und Zeller selbst als Co-Drehbuchautor jeweils einen Oscar. Vergleichbarer Ruhm dürfte Zeller mit diesem Nachfolger kaum zuteilwerden, obgleich ihm als Co-Autor erneut der versierte britische Theaterautor Christopher Hampton zur Seite stand und Hopkins (in einer prägnanten Nebenrolle) ebenfalls wieder mit dabei ist.

„Le fils“ (der Sohn), uraufgeführt 2018, stellt erneut eine Krankheit ins Zentrum, die allerdings deutlich schwieriger filmisch abbildbar ist als Demenz: Depressionen. Diese brechen ein in das Leben des gut situierten Peter, gespielt von Hugh Jackman. Der New Yorker Anwalt mit Polit-Ambitionen hat mit seiner deutlich jüngeren zweiten Frau Beth (Vanessa Kirby aus „The Crown“) gerade eine Familie gegründet, als seine Ex-Frau Kate (Laura Dern, „Jurassic Park“) verzweifelt vor der Tür steht: Nicholas (Zen McGrath), der Sohn aus dieser ersten Ehe, stecke in der Krise, gehe nicht mehr zur Schule. Auch fürchte sie sich vor dem erratischen Verhalten des 17-Jährigen, sagt ­Kate. Der Junge wolle jetzt bei seinem Vater wohnen, der die Familie einst verließ.

Der alerte Erfolgstyp Peter erklärt sich bereit, seinen Sohn bei sich aufzunehmen und meint alsbald Verbesserungen im Gemütszustand des Jugendlichen wahrzunehmen. Doch die täuschen. Nicholas leidet an schweren Depressionen, wird nach einem Suizidversuch stationär eingewiesen. Das Ende der Geschichte ist das indes noch nicht. Warum der Junge bloß so leide, will der ratlose Peter wissen; eine simple Erklärung gibt es keine, wie so oft bei dieser Krankheit.

Das Duell von Vater und Sohn weiß im Zusammenspiel von Jackman und McGrath zu fesseln, doch leider bleibt Zeller ansonsten im ziemlich stereotyp gebauten Melodrama stecken. Wo „The Father“ noch gekonnt die Perspektive des Erkrankten einnahm und Realitäten verwirbelte, wird „The Son“ eher einfallslos und sehr statuarisch-bühnenhaft von außen erzählt. Auch auf den dramatischen Effekt des waidwunden Ins-Leere-Starrens wird ein paarmal zu oft gesetzt. Kein schlechter Film, dennoch kein Vergleich mit dem bewegenden Vorgänger.