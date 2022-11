Hinter demFacebook-Post

In der Pariser Terrornacht des 13. November 2015 verliert ein Mann seine Frau, muss das Alleinsein mit dem 17-monatigen Sohn lernen und veröffentlicht sein medial ausgeweidetes Facebook-Posting mit der titelgebenden Kernbotschaft. Effektvoller Bericht, der leider nicht verdeutlich, wie es zu dieser Kernaussage kommt.

Vor zwei Wochen lief mit dem Polizei-Thriller „November“ (mit Jean Dujardin) der erste von drei Spielfilmen an, die sich mit der Terrornacht vom 13. November 2015 in Paris, die 130 Menschenleben kostete, aus unterschiedlicher Per­spektive beschäftigen. Bevor Alice Wincours’ „Paris Memories“ erscheint, läuft „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ des deutschen Regisseurs Kilian Riedhoff an, der die Geschichte hinter dem titelgebenden Facebook-Post erzählt.

Als Hélène (Camelia Jordana), die mit Antoine (Pierre Deladonchamps) in glücklicher Ehe lebt, mit einem Freund die Music-Hall Bataclan besucht, weil Antoine sich um den 17-monatigen Sohn Melvil kümmern muss, wird Antoine die Liebe seines Lebens und die Mutter seines Sohnes verlieren. Sie gehört zu 89 Opfern, die im Zug der Geiselnahme ermordet wurden, was für Antoine nach panischen Wettläufen um Hélènes Verbleib erst am nächsten Tag tragische Gewissheit wird.

Nach dem ersten Teil im Videoclip-Verfahren, das Antoines Panik verdeutlichen soll, geht es um den Mann, der das Alleinsein mit dem Kind lernt, dem er beibringen muss, dass Mama nicht wiederkommen wird. Im Zentrum steht sein Facebook-Post an die gnadenlosen Mörder mit der Kernbotschaft: „Meinen Hass bekommt ihr nicht“, das die Medien ausweiden.

Das bringt den Film um Wirkung. Aus der erschütternden wahren Geschichte wird kein Film um Trauer, Verzweiflung, Zerrissenheit und notwendiges Weiterleben, sondern ein effektvoller aber oberflächlicher Bericht, der nicht verdeutlicht, wie Antoine zur Kernaussage gekommen ist.