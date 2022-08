„Nope“: Western-Horror von Jordan Peele

Ein Blick in den Himmel – tot. Eine Münze fiel dem alten Rancher von weit oben ins Auge. Fortan müssen sein wortkarger Sohn OJ (Daniel Kaluuya, „Judas and the Black Messiah“) und Tochter Emerald (Keke Palmer) den Betrieb, in dem Hollywood-Pferde trainiert werden, allein managen. Was ihnen eher misslingt. Doch als es in der prärieartigen Gegend nordöstlich von Los Angeles zu unerklärlichen Phänomenen kommt und OJ eine fliegende Untertasse gesichtet zu haben glaubt, haben sie Dollarzeichen in den Augen: Würden Live-Aufnahmen dieses Ufos sie selbst und ihre Farm nicht sofort berühmt machen? Sofort installieren sie Überwachungskameras, doch das Ding, was immer es ist, versteckt sich hinter einer Wolke.

Geniales Drehbuch mit versteckter Gesellschaftskritik

Regisseur Jordan Peele („Wir“), bekannt geworden als Comedian, zählt seit seinem oscarprämierten Antirassismus-Horrorfilm „Get Out“ zu den begehrtesten US-Regisseuren: Seine Filme sehen nicht nur fantastisch aus, sie sind auch spannend, verblüffen mit einem Twist und transportieren – leise satirisch und allegorisch – gesellschaftsdiagnostische Inhalte. So auch hier, wenn die zwischen Familiendrama, Sci-Fi und Horror angesiedelte Hauptgeschichte mit dem Plot des ehemaligen Fernsehkinderstars Jupe (Steven Yeun, „Minari“) verwoben wird, der als Kind ein Massaker überlebte, das ein Schimpanse am Set seiner Sitcom anrichtete. Wie die Pferdefarm-Geschwister strebt Jupe nach Öffentlichkeit – und nutzt dafür die ominöse Wolke, die buchstäbliche Cloud, die sich alles einverleibt und wieder ausspuckt, was ihr direkt ins Auge blickt.

Kultregisseur Jordan Peele inszeniert das mit klaren Anklängen ans Steven-Spielberg-Kino der Siebzigerjahre und mit luftig weit geöffneten Interpretationsspielräumen: Der Mann macht Filme wie derzeit niemand anderes. Sehenswert.