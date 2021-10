Horror mit Haarnadel

Ein junges Mädchen bekommt eine Titanplatte in den Kopf geschraubt – und wächst zur objektophil veranlagten Serienmörderin heran. Julia Ducourneau gewann für dieses faszinierend bizarre Körperhorror-Drama in Cannes die Goldene Palme.

Ihr Erstlingswerk erschien in Deutschland nur auf Heimmedien: Die Coming-of-Age-Geschichte „Raw”, verpackt ins Gewand eines Kannibalismus-Horrorfilms, deutete bereits an, dass mit Regisseurin Julia Ducournau zu rechnen sein würde. So kam es: Für „Titane” bekam die 37-jährige Französin diesen Juli die Goldene Palme in Cannes.

Auch der neue Film ist ein schwer zu greifender, aber schwer faszinierender Genre-Hybrid: ein Thriller, ein zärtliches Drama, ein surrealer Körperhorrorfilm, irgendwo zwischen David Cronenberg, Frankenstein und queerer Theorie, aber nie verkopft und immer sinnlich, dabei stylish und selbstbewusst inszeniert.

Titan ist das korrosionsbeständige Leichtmetall, das infolge eines Autounfalls in den Kopf der kleinen Alexia operiert wird. Nach der Operation knutscht sie den Unfallwagen, als junge Frau ist sie den Blechkisten vollends verfallen: Die kühn choreographierte Sexszene zwischen Alexia und einem Sportwagen, hart am Getriebeschaden, ist die vermutlich spektakulärste des Filmjahres.

Weil die Tänzerin, die sich beruflich auf Autos räkelt, nebenbei eine Serienkillerin ist, die nicht nur ihre Freundin (Garance Marillier aus „Raw”) meuchelt und unangenehme Dinge mit Haarnadeln veranstaltet, muss sie irgendwann fliehen und landet in einem ganz anderen Film. Dort gibt Feuerwehrmann Vincent (toll: Vincent Lindon, „Der Wert des Menschen”) den Ton an, Alexia gibt sich, mit abgebundenen Brüsten, als sein verschwundener Sohn aus. Doch als ihr Motoröl aus diversen Körperöffnungen tropft, ist klar, dass sie schwanger ist. Von ihrem Liebhaber, dem Auto.

Vieles an diesem einzigartigen Film ist ein Ereignis, ganz besonders aber Agathe Rousselle in der Hauptrolle. Für das nonbinäre Model ist es die erste große Schauspielrolle – auf weitere wartet man nun ebenso gespannt wie auf mögliche Folgewerke von Regisseurin Julia Ducournau, die Filme dreht wie derzeit niemand anders. Sehenswert.