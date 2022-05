Das Comeback des Meisterregisseurs Majid Majidi

Lernen als unerwartete Begleiterscheinung: Im wunderbaren neuen Film des iranischen Sozialrealisten Majid Majidi seit geraumer Zeit will sich eine kleinkriminelle Straßenkinderbande von einer Schule aus einem Schatz entgegengraben, kommt dabei aber nebenbei in Kontakt mit einem ihnen bislang unbekannten Gut: Bildung.

Von Majid Majidi hat man schon länger nichts mehr gehört. Sein oscarnominiertes Meisterstück „Kinder des Himmels“ liegt ein Vierteljahrhundert zurück, der letzte seiner Filme, der in deutschen Kinos zu sehen war, lief 2003: das Arbeiterdrama „Baran“. Umso erfreulicher, dass sich dieser Veteran des neorealistischen iranischen Kinos nun in Topform zurückmeldet. Wie eh und je kümmert sich der 63-Jährige dabei um die Erniedrigten und Beleidigten des Mullah-Staates.

Der zwölfjährige Ali ist der Quasi-Anführer einer Gruppe von Kindern, die sich auf den Straßen von Teheran mit kleinkriminellen Diebstählen und Abzockereien durchschlägt und mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist. Alis Mutter ist schwer krank, sein Vater längst tot. Als sie von einem Schatz erfahren, der angeblich in ihrem Viertel vergraben liegt, erträumen sie sich das Ende aller Sorgen. Doch um an ihn heranzukommen, muss Ali sich wohl oder (eher) übel mit seinen Freunden in der angrenzenden „Sonnenschule“ für Straßenkinder anmelden – denn von dort aus führt ein Tunnel zu einem nahe gelegenen Friedhof, unter dem der Schatz zu finden sein soll.

Majidi versteht es meisterlich, seinen emphatisch-humanistischen Sozialrealismus mit klassischen Motiven des Abenteuer- und Kriminalfilms zu verbinden. Egal ob es um die Trickdiebstähle der Kinder geht oder um das verzweifelte Graben im Tunnel bei steter Angst, entdeckt zu werden: „Sun Children“ ist nicht zuletzt immer wieder sehr spannend. Daneben geht es aber eben auch um andere Fragen, vor allem um die nach den Bildungschancen.

Denn während der Zeit, die Ali und Co. zwangsweise in der prekär gemanagten Schule verbringen müssen, kommen sie mit deren Vorzügen in Kontakt – und bekommen eine Ahnung davon, was alles möglich wäre, wenn sie die Chance hätten, ihre Talente weiterzuentwickeln. Zum Glück aber ist Mahid Majidi kein Kitschonkel, der alles in Wohlgefallen auflösen will. Sein Blick bleibt am Ende begrenzt optimistisch. Sehenswert.