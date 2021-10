Im verschneiten Bergdorf

Die Suche nach einer vermissten Frau im Zentralmassiv weitet sich in der raffiniert aus fünf Perspektiven erzählten Story zum bitteren Drama um Betrug, Einsamkeit und Suche nach Liebe. Spannender Thriller mit guten Darstellern, hervorragend fotografiert.

Was hat die verschwundene Evelyne (Valeria Bruni-Tedeschi, l.) mit Marion (Nadia Tereszkiewicz) zu tun?

Das französische Zen­tralmassiv und das Hochplateau der Cevennen sind dankbare Hintergründe für Kriminalgeschichten, die Geheimnisse aus verschneiten Bergdörfern mit Charakterstudien schweigsamer Dörfler verbinden. Der nach dem Roman „Nur die Tiere“ entstandene Thriller „Die Verschwundene“ von Dominik Moll würzt dieses – durchaus Klischee gewordene – Bild durch eine raffinierte Erzählstruktur, indem er die Story nacheinander aus fünf Perspektiven angeht, die sich im Finale fatal auflösen.

In einem Bergdorf wird die aus der Gegend stammende Evelyne (Valeria Bruni-Te­des­chi), die sich während eines Schneesturms mit dem Wagen hinausgewagt hatte, vermisst. Die Bäuerin und Sozialarbeiterin Alice (Laure Calamy), die sich um Versicherungen der Bewohner kümmert, nimmt die von der Polizei nicht mehr verfolgte Spur auf. Alice, im Beziehungsdreieck mit dem um die Mutter trauernden Joseph und ihrem Mann Michel verstrickt, stößt nur auf Schweigen.

Im letzten Drittel weitet sich die Perspektive überraschend aus, wenn ein junger Mann aus Abidjan, das im Prolog rätselhaft eingeführt wurde, mit Internetbetrügereien eine Entwicklung auslöst, die über einen betrogenen Dörfler zu Evelyne führt. Mehrere Personen sind mit ihrem Schicksal verbunden, so Joseph, Michel und die flotte Blondine Marion (Nadia Tereszkiewicz). So wird der Thriller wie im Film noir zum Drama über Menschen, die hinter ihrem Schweigen verschwinden, die Einsamkeit nicht überwinden und, wie die nach Liebe, Wärme und Zuneigung suchende Alice, fehlende Kommunikation nicht ausgleichen können. Die Lebenshaltung drückt ein Bauer so aus: „Ich rede nur mit meinen Schafen und meinem Hund.“

Wie „Drei Tage und ein Leben“ (mit Sandrine Bonnaire) lebt der hervorragend fotografierte Krimi von der Atmosphäre des Dorfes, das von meterhohem Schnee bedeckt ist, der die Seelenlagen spiegelt und zudeckt. Kein Ausweg. Sehenswert.