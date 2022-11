In der Schule der Trumps

Donald Trump ist nicht aus heiterem Himmel über die USA hereingebrochen. Das zeigt dieses sensible Familiendrama von James Gray, in dem er sein eigenes Aufwachsen in der sozialen Kälte einer Eliteschule schildert, aus der auch Trump hervorgegangen ist. Mit Stars wie Anthony Hopkins, Anne Hathaway und Jessica Chastain steht dabei konsequent die kindliche Perspektive im Mittelpunkt – und eine frühe Lebensenttäuschung.

James Gray ist ein echter New Yorker, und obwohl er zuletzt mit Brad Pitt in „Ad Astra“ zu den Sternen aufbrach, ist der 53-jährige Regisseur immer dann am besten, wenn er Filme über seine Heimatstadt dreht – wie „The Yards“ oder „Helden der Nacht“. In „Zeiten des Umbruchs“ widmet er sich jetzt halbautobiografisch der eigenen Kindheit im Big Apple: Schauplatz ist der Stadtteil Queens im Jahr 1980, erzählt werden die letzten Monate vor der Wahl Ronald Reagans zum US-Präsidenten, ein Ereignis, das im Film eine Zeitenwende markiert, mit Konsequenzen, die bis in den heutigen, schier nicht enden wollenden Trumpismus reichen.

Grays Alter Ego im Film ist der zwölfjährige Paul Graff (Banks Repeta), Spross einer jüdischen Familie aus dem gehobenen Mittelstand, mit einer künstlerischen Ader, die auszuleben ihm einzig sein Großvater empfiehlt. Anthony Hopkins spielt diesen Aaron Rabinowitz, einen Ukrainer, der einst vor antisemitischen Pogromen in die USA flüchtete. Mit Ausgrenzung kennt er sich aus, weshalb er seinen Enkel dazu ermahnt, sich Ungerechtigkeiten stets entgegenzustellen.

Das sehen Pauls Eltern anders. Esther (Anne Hathaway) und Irving (Jeremy Strong) haben ihren Wohlstand zu schätzen gelernt, wissen um dessen Fragilität und schauen daher in heiklen Angelegenheiten gerne weg. Etwa beim Rassismus, der Pauls bestem Freund Johnny (Jaylin Webb) widerfährt: Machen beide Jungs Quatsch, ist nur Johnny es, der bestraft wird. Weil er nicht weiß ist. Weil er nicht reich ist. Pauls Eltern sehen Johnny als Problem, schicken ihren Sohn auf eine Privatschule, finanziert von Donald Trumps Vater Fred. Donalds Schwester, Maryanne (Jessica Chastain), hat einen frostigen Auftritt, bei dem sie den Schülern ein Programm einbläut, das bei vielen auch heute noch verfängt, nicht nur in den USA: Die Freiheit beginne (und ende) beim Ich.

Doch weder für die Lektionen, die Paul in Sachen Klassengesellschaft und weiße Privilegien am Vorabend der Reaganomics lernt, noch für die Verweise auf heutige gesellschaftliche Spaltungen benötigt Grays fabelhaftes, top besetztes und erstaunlich nostalgiefreies Coming-of-Age-Drama ein didaktisches Programm. „Armageddon Time“, so der Reagans Wahlkampfprosa zitierende Originaltitel, bleibt ganz der Sicht eines Zwölfjährigen verpflichtet, der Fehler fürs Leben begeht und danach, so scheint es, klüger ist. Sehenswert.