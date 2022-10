„In einem Land, das es nicht mehr gibt“: Munteres Biopic

Aus der Fülle der Spiel- und TV-Filme, die die DDR von oben bis unten, von der Sonnenallee bis zur miefigen Mietetage zu erfassen glauben, ragt „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ durch Bilder her­aus, die nicht total verbraucht, sondern relativ frisch sind. Warum? Es geht um Mode, um ein Covergirl, um eine Subkultur und eine junge Frau auf der Suche nach Freiheit, Arbeit, Sinn und sich selbst.

Als die 18-jährige Suzie (Marlene Burow) mit George Orwells Buch „1984“ und einem „Schwerter zu Pflugscharen“-Aufnäher in die Polizeikontrolle gerät, ist das Abi passé, der Weg in die Kabelfabrik droht. Doch in der Straßenbahn von Fotograf Rudi (Sabin Tambrea) abgelichtet, erscheint sie mit ihrem Bild auf dem Cover der führenden Mode- und Kulturzeitschrift Sibylle. Fortan pendelt Suzie zwischen Ost-Berliner Untergrund-Rebellen (mit „aufrechtem Gang“) und offizieller Mode und verliebt sich.

Rivalinnen auf dem Laufsteg

So ungefähr ist es Regisseurin Aelrun Goette („Die Kinder sind tot“) im Leben passiert, und mit einigen Freiheiten ist ihr Film ein munteres Biopic geworden, das kurz vor der Wendezeit spielt. Goette wurde auf der Straße entdeckt und arbeitete als Mannequin für den VEB (volkseigener Betrieb) Exquisit. Dessen überhaupt nicht muffige Kreationen bilden den visuelle Reiz des Films, dessen Love Story etwas klischeehaft bleibt, während die Szenen der Rivalinnen auf dem Laufsteg der Modeschauen bis in die hohen Hacken gelungen sind. So gesehen, passt das perfekt ins Heute.