In Waynes Chalet

Mit „Friedliche Weihnachten“ hat Prime Video seine erste deutsche Weihnachtsserien-Eigenproduktion veröffentlicht. Das Pärchen Anton (Timur Bartels) und Johanna (Valerie Huber), das in Regensburg lebt, ist mit allseitigen Forderungen der sehr unterschiedlichen Familien konfrontiert. Als Kompromiss geht es mit allen in ein schickes Chalet im österreichischen Zillertal.

Wer die ewig gleich gestrickten Vorweihnachtsfernsehfilme satt hat, kann heutzutage ja die Streamingdienste nach alternativen Produktionen durchforsten – schließlich brüsten diese sich routinemäßig mit ihrer Innovation. Seit letzter Woche hat Amazon Prime Video nun beispielsweise einen Sechsteiler namens „Friedliche Weihnachten“ im Angebot – mit Timur Bartels aus dem „Club der roten Bänder“ in der Hauptrolle. Mit einiger Verwunderung nimmt man jedoch schon nach einem Bruchteil der Laufzeit zur Kenntnis, dass es sich bei dieser Miniserie um nichts anderes handelt als einen weiteren dieser ewig gleich gestrickten Vorweihnachtsfernsehfilme – diesmal in sechs knapp halbstündige Episoden zerschnippelt.

Die Autoren Julia Bachmann und Felix Bärwald (Produzentin und Regisseur unzähliger „Sturm der Liebe“-Folgen) setzen dabei ganz auf die üblichen Gegensätze, indem sie zwei denkbar unterschiedliche Personengruppen aufeinanderprallen lassen. Die Familie von Johanna (Valerie Huber) besteht aus versnobten Akademikern, die Sippe von Anton (Timur Bartels) gehört zu den sogenannten „einfachen Leuten“. Weil Anton und Johanna seit einem Jahr ein Paar sind und sie Weihnachten gemeinsam feiern wollen, ihre jeweiligen Familien aber nicht auf sie verzichten wollen, treffen sich alle in den Alpen – im Chalet von Johannas öligem Schwager (Schlagersängerspross Wayne Carpendale).

In einer rhythmisch rumpeligen Mixtur aus Liebesschmalz (Anton will Johanna einen Antrag machen), Billig-Slapstick (Omma wird im Transporter herangekarrt), wohlfeilem Tierhumor (die Weihnachtsgans muss leben) und Komödie der Kontraste (Uwe Ochsenknecht und Esther Schweins als Etepetete-Eltern hätte man schon in den Achtzigern albern gefunden) landet die Serie schnell in einem Modus, den man allenfalls dezent angelullt im Glühweindämmer erträgt. Aber wahrscheinlich ist sie genau dafür gedacht.