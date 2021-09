"Keine Zeit zu sterben” - der emotionalste Bond-Film aller Zeiten

In dieser Sequenz am Tresen ist Bond (Daniel Craig) fast der Alte, und Ana de Armas als kubanische Kontaktagentin Paloma sorgt für das komödiantische Highlight des neuen Bond-Films.

Bevor es in London nicht losging, mussten auch die Pressevorstellungen warten. So musste die versammelte Filmpresse in Berlin, Hamburg, München und Köln am Dienstagabend bis deutlich nach 21 Uhr ausharren, ehe auch in der Royal Albert Hall die erlauchten Gäste von William und Catherine bis Camilla und Charles Platz genommen und die Weltpremiere des neuen James-Bond-Films begonnen hatte.