Knochenarbeit mit Putzkolonne

Eine Journalistin arbeitet unter falscher Identität bei einer Putzkolonne in der Normandie und gerät durch das Doppelleben in Schwierigkeiten. Adaption eines engagierten Sozialberichts, als Drama über weibliche Solidarität,angelegt, flach erzählt und in der Hauptrolle mit Juliette Binoche fehlbesetzt.

Von Hans Gerhold