„Lieber Thomas“: Ein Held des Widerspruchs

Wer ihn nicht kennt, hat Gewaltiges versäumt. Seine Gedichte, Theaterstücke und Spielfilme gehören zum Aufregendsten dessen, was deutsche Sprache und Kultur ausmacht. Dennoch ist der 2001 mit 56 Jahren an Herzversagen gestorbene Dramatiker Thomas Brasch bei uns weitgehend unbekannt geblieben. Das ist ein trauriger Widerspruch im Leben des Mannes, dessen Buchtitel „Vor den Vätern sterben die Söhne“ Sprichwort geworden ist.

Aus der Fülle des Lebens, das Brasch in der DDR und seit 1976 in der BRD führte, hat Regisseur Andreas Kleinert („Wege in die Nacht“) ein fulminantes und forderndes Biopic gefiltert. Es konzentriert sich auf die DDR-Jahre und zeigt in Schwarz-Weiß-Bildern, die die Zeitlosigkeit betonen, ein authentischeres Bild des Staates, als es Farbe könnte. Ein schöner, ästhetischer Widerspruch.

Vom Vater verraten

Ein Glücksfall in der Hauptrolle ist Albrecht Schuch als unsteter Rebell, Dichter (der auf einen nackten Frauenkörper Texte schreibt) und Liebhaber aus Liebe, der vom Vater (verwundbar und unbarmherzig: Jörg Schüttauf) in die Kadettenanstalt gesteckt und später an die Stasi verraten wird, was Thomas Jahre im Knast bringt. Vor den Vätern sterben die Söhne.

Jella Haase glänzt

Ebenso glänzend als Thomas’ Geliebte Katharina Thalbach ist Jella Haase, die die Rotzigkeit und Lebensgier der Lebensgefährtin übermütig ausreizt, wenn sie mit Thomas gegen die Niederschlagung des Prager Aufstands demonstriert und in den Westen geht. Statt weiterer Hymnen auf das Meisterstück wollen wir hier auf die drei Schwarzweiß-Filme von Brasch („Engel aus Eisen“, „Domino“ und „The Passenger“ mit einem sensationellen Tony Curtis) hinweisen. Die sollten neu aufgelegt und herausgebracht werden. Hingewiesen sei auch auf den Band „Kargo“, wo es im wilden Wust der Widersprüche heißt: „Wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin: Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“

Alles in allem: Der beste deutsche Film des Jahres. Herausragend.