Machtergreifung im Zaubererverband

Mit anderthalb Jahren Verspätung kommt der dritte Teil der „Phantastischen Tierwesen“ ins Kino – und es darf gemutmaßt werden, ob die Verzögerung bloß Corona geschuldet war oder auch diversen Drehbuch-Nachjustierungen, die nach der kommerziellen Enttäuschung des reichlich wirren Vorgängerfilms nötig geworden waren. Obendrein war Johnny Depp infolge seiner #MeToo-Verstrickungen als Darsteller des Dunkelmagiers Gellert Grindelwald abberufen worden. Dabei will die „Tierwesen“-Reihe, angelegt als Prequel der „Harry Potter“-Filme und von Autorin J. K. Rowling höchstselbst geschrieben und produziert, die generationenübergreifende Potter-Magie möglichst unbelastet von äußerer Unbill in die lukrative Unendlichkeit überführen.

Eines der titelgebenden Geheimnisse von Albus Dumbledore – seit Jahren ohnehin ein offenes – wird gleich zu Beginn des Films gelüftet: Der spätere Hogwarts-Schulleiter (hier noch dunkelbärtig: Jude Law) ist schwul und war in jungen Jahren in Grindelwald (neuer Darsteller: Mads Mikkelsen) verliebt, ehe der sich für die dunkle Seite der Macht entschied und seinen Plan einer Weltherrschaft der Zauberer über die „minderwertigen“ Menschen in Angriff nahm. Jetzt, in den 1930er-Jahren, plant der hasserfüllte Hexer die Machtergreifung in der Internationalen Zauberer-Föderation, und weil Dumbledore es selbst nicht kann, schickt er den wie eh und je von lustigem Vieh umschwirrten Zoomagier Newt Scamander (Eddie Red­mayne) und seine Getreuen ins antifaschistische Gefecht.

Die Actionnummern vom Himalaya bis nach Berlin, die magischen Tierauftritte und diverse Potter-Referenzen werden Fans auch diesmal wieder erfreuen, die Auftritte der deutschsprachigen Neuzugänge Oliver Masucci und Peter Simonischek sind gelungen, dennoch wirkt der Film, von Potter-Stammregisseur David Yates inszeniert, trotz Überlänge seltsam zusammengestoppelt. Gerade der in den letzten Teilen umständlich aufgebaute Plot um Dumbledores verlorenen Bruder (Ezra Miller) zerbröselt enttäuschend unelegant. Allzu große Lust auf mehr wird dabei nicht geweckt, und so läuft der Film auf einen Showdown hinaus, der, falls es zu weiteren Teilen nicht mehr kommen sollte, als Finale herhalten könnte.