Mafia in Niederkaltenkirchen

Jesses! In Niederkaltenkirchen droht ein Western-Showdown. Der Eberhofer-Franz (Sebastian Bezzel, M.) bringt sich in Stellung, flankiert von Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) und Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff).

Eberhofer und kein Ende: In der achten Verfilmung der Provinzkrimis von Bestseller-Autorin Rita Falk (drei Romane stehen noch aus) bekommt es der Dorfpolizist besagten Namens (Sebastian Bezzel) mit der Glücksspielmafia aus dem tschechischen Grenzgebiet zu tun: Dem Lotto-Otto wird ein Finger abgeschnitten, dann fliegen Molotowcocktails in seinen Laden. Bis zum finalen Shootout auf dem Eberhoferhof, der einen Hauch Wilden Westen durch das niederbayrische Kaff Niederkaltenkirchen wehen lässt, wird ein bisschen hin- und dann wieder herermittelt, aber natürlich geht es vor allem um die mehr oder weniger schrulligen Geschicke der seit Beginn der Reihe 2013 bestens eingespielten Haupt- und Nebenfiguren.

Was hat es mit der neuen Freundin von Kaufhausdetektiv Rudi (Simon Schwarz) auf sich? Immerhin wird sie von Theaterstar und „Tatort Dortmund“-Kommissarin Stefanie Reinsperger gespielt. Wie schlägt sich der neue Hund (er steht im Schatten des verblichenen Ludwig)? Wie geht es Eberhofer und seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) in der Paartherapie? Warum hat der schwiemelige Sanitär-Flötzinger plötzlich so viel Geld? Und werden Omas köstliche Guglhupfe diesen Fall überstehen?

Ein Fall für sich ist dagegen die deutsche Liebe zu all diesen Regionalkrimis, in denen alles, was passiert (und es ist bekanntlich egal, was passiert), stets auf ein störungsfreies Schmunzel-Level eingenordet ist und das Schlimmste, was geschehen könnte, wohl der Bruch mit dem bereits Bekannten wäre. Bloß keine Experimente! Darauf verlässt sich Stammregisseur Ed Herzog mit seiner routinierten Besetzung auch diesmal. Man kann sich darauf verlassen, das Erwartete serviert zu bekommen, und bei Bedarf kurz wegnicken, ohne dass sich Entscheidendes ändern würde.