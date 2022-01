Melken und Meckern

Eine junge Frau aus Mecklenburg-Vorpommern übt sich in stiller Verweigerung gegenüber den Provinzlern und versäuert, bis sich scheinbar ein Ausweg zeigt. Eine dank starker Bilder und der großartigen Saskia Rosendahl in der Hauptrolle sehenswerte Provinzstudie.

Deutsche Provinz scheint für manche inzwischen ein Hort von Romantik, wenn nicht gar Idylle zu sein. Dass dem bei Weitem nicht so ist, zeigt das Drama „Niemand ist bei den Kälbern“ mit Bildern trostloser Landschaften und einer Hauptfigur, der Saskia Rosendahl („Fabian“) ambivalente Züge zwischen Auflehnung und Resignation verleiht. Dafür wurde sie auf dem Filmfestival in Locarno als beste Darstellerin in der dem Nachwuchs vorbehaltenen Wettbewerbssektion ausgezeichnet.

Die 24-jährige Christin (Rosendahl) lebt auf dem Bauernhof der Eltern ihres Freundes Jan (Rick Okon) in einem kleinen Kaff in der Provinz von Mecklenburg-Vorpommern. Sie hängt mit Freundin Caro (Elsa Schlott) im nächsten Dorf ab und geht dem Melken mehr mit Meckern als mit Einsicht in notwendige Arbeit nach. Die Beziehung zu Jan ist erkaltet. Da taucht Ingenieur Klaus (Godehard Giese) auf, der Wartungsarbeiten an den Windkrafträdern vornimmt, die für die Tiere schädlich sind. Der Mann aus Hamburg weckt Christins alte Sehnsüchte nach der Großstadt.

Die deutsch-iranische Regisseurin und Drehbuchautorin Sabrina Sarabi („Prélude“, mit Louis Hoffmann) hat mit ihrer Adaption den 2017 erschienenen gleichnamigen Roman von Alina Herbring um einige Nuancen bereichert. Hier sprechen starke Bilder mehr als die wortkargen bis stumpfen Menschen, die zwischen fünf Häusern, der Bushaltestelle, dem Hof und Feldern, Wiesen und Kühnen leben, trinken, verblöden und Frauen verachten.

Kein schönes Biotop für Christin, die nicht als Opfer gezeigt wird, das versauert, sondern als eine ziemlich unsympathische Person, die bis in den Mittag schläft, auf die Kälber erst achtet, als eines stirbt, und die Kirschflasche unter dem Autositz versteckt. Auflehnung und Verweigerung gehen mit stiller Wut einher, ihr Blick spricht Verachtung, ihre Mode ist „nuttig“ (so ihr saufender Vater) und ginge auch in der Stadt nicht durch. Rosendahls Leistung allerdings ist großartig und macht auf mehr von der Jungschauspielerin neugierig. Sehenswert.