„Shotgun Wedding“: Fröhlicher Klamauk als Action-Rom-Com

Jennifer Lopez mag keine begnadete Schauspielerin sein, aber als frühere Königin der Hochzeits-Romcom („The Wedding Planner“) und mutige Trash-Frontfrau („Anaconda“) ist die Latina für unbedarft anspruchslose Unterhaltung immer gut. Solide Leistungen hat sie an der Seite von Robert Redford („Ein ungezähmtes Leben“) und vor Kurzem in „Hustlers“ als Queen einer Gruppe weiblicher Abkocher mieser Drogentypen abgeliefert.

Mit der von ihr produzierten Action-Romcom ist „Jenny on the Block“ wieder auf sicherem Terrain und bedient die Kundschaft von „Welcome to the Jungle“ bis „Sisters“ mit kurzweiligen Albernheiten. Als Anwältin und Millionärstochter Darcy reist sie auf eine Privatinsel auf den Philippinen, um vor versammelter Verwandtschaft ihren Verlobten Tom (Josh Duhamel) zu heiraten.

Munterer Action-Unsinn

Es kommt, was kommen muss: Darcys Ex-Verlobter (Lenny Kravitz) taucht auf, das Bustier der Schwiegermutter (Jennifer Coolidge) zwängt Darcy an entscheidenden Stellen ein, Piraten überfallen die Gesellschaft. Alles findet sich im Dschungel wieder, bis Blutsbande und Maschinengewehre die Familien im Kampf einen und versöhnen. Ein wenig verschaukelt fühlt man sich bei dem fröhlichen Klamauk schon, aber wenn man sich darauf einlässt, erlebt man munteren Action-Unsinn zwischen „Rambo“ und „Die Hard“.

Während Josh Duhamel unbemerkt durch den Film stolpert, legt La Lopez los wie eine, die mit Tortenmesser und Wumme aufräumen gelernt hat und mit jedem Verlust eines Teils des Brautkleids besser aussieht. Getoppt wird die Augenweide allerdings von der umwerfen Jennifer Coolidge („American Pie“), die ihr das wie Rambos Dolch wirksame Tortenmesser schenkt und mit der Machine Gun wie „Bloody Mama“ (Shelley Winters in Roger Cormans Action-Oldie) wütet. Uff!