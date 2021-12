Neuer Tanz auf alten Baustellen

Steven Spielberg ist 74, hat drei Oscars gewonnen, mehr als 50 Filme gedreht und ist immer noch für Überraschungen gut. Zum Beispiel hat er jetzt seinen ersten Musicalfilm gedreht – und das so souverän erledigt, als habe er nie was anderes gemacht. Als „West Side Story“ 1957 am Broadway Premiere feierte, war Spielberg zehn, als die berühmte Erstverfilmung 1961 herauskam, vierzehn. Sechs Dekaden später legt er nun seine eigene Version vor.

Zum Glück ist weder eine Nostalgieveranstaltung daraus geworden, noch haben Spielberg und sein Drehbuchautor, der Dramatiker Tony Kushner, versucht, den zeitlosen Stoff krampfhaft an aktuelle Diskurse anzudocken. Das mussten sie auch gar nicht, da vieles bereits in der Musicalhandlung angelegt war – der Rassismus gegenüber Einwanderern etwa.

Die Kernelemente der Vorlage bleiben weitgehend unangetastet. Die Songs von Leonard Bernstein (mit Texten des jüngst verstorbenen Stephen Sondheim), von David Newman neu arrangiert, klingen mindestens so frisch wie eh und je, und die neuen Choreografien schaffen es zumindest meistens, sich von den ikonischen Vorbildern zu lösen, auch weil Spielberg und sein Stammkameramann Janusz Kaminski mit verblüffender Leichtigkeit um sie herumtanzen. Spielberg holt seine West Side Story weitgehend raus aus den Studiokulissen, ohne dabei das Bühnenhafte aufzugeben: Aufwendig beschwört er das Manhattan der Fünfzigerjahre herauf, in dem die zahlreichen Baustellen an der West Side den Aufbau eines modernen New York anzeigen, in dem für prekäre Arbeiterfamilien, egal ob alteingesessen oder zugewandert, kein Platz mehr sein wird.

Vor diesem Hintergrund wirken die Scharmützel zwischen den Jugendbanden „Jets“ und „Sharks“ mehr denn je als Scheingefechte auf verlorenem Terrain, die an „Romeo & Julia“ orientierte Liebestragödie von „Jets“-Kämpfer Tony und Maria, der Schwester des „Sharks“-Chefs Bernardo, umso sinnloser. Rachel Zegler, die Maria mit faszinierender Selbstverständlichkeit singt und spielt, dürfte am Beginn einer großen Filmkarriere stehen, Ansel Elgort („Baby Driver“) wirkt als Tony etwas hölzern. Schön: Rita Moreno, die im Original Marias beste Freundin Anita spielte (und einen Oscar gewann), ist mit 89 Jahren als Ladenbesitzerin Valentina mit von der Partie. Sehenswert.