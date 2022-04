Neues aus Adelskreisen

Wer das selige Ableben der britischen Historienserie „Downton Abbey“ rund um Wohl und Wehe des adligen Crowley-Clans nach wie vor nicht verwunden hat, kann sich freuen: Nach dem Kinoableger von 2019 schiebt Autor Julian Fellowes nun bereits das zweite Folgeabenteuer für die große Leinwand nach. Ein weiteres Mal also darf Maggie Smith als Matriarchin Violet herrlich vernichtende Pointen abschießen, wird Butler Carson (Jim Carter) aus dem Ruhestand zurückgeholt, dürfen Lady Mary (Michelle Dockery), Earl Robert (Hugh Bonneville) und all die anderen liebgewonnenen Figuren aus Aristokratie und Dienerschaft den Weltgeist der Zwischenkriegszeit atmen – zwischen Kuchentafel und Dinner.

Unter der Regie von Simon Curtis („Goodbye Christopher Robin“) reist Robert diesmal mit Gefolge nach Südfrankreich, wo Violet eine Villa geerbt hat: Der Verstorbene hatte dereinst eine Affäre mit ihr, dubioserweise neun Monate, bevor Robert geboren wurde. Skandal? Derweil fällt ein Filmteam in Downton Abbey ein, was der Familie Geld bringt, aber auch jede Menge Trubel. Am Ende löst sich alles so verlässlich in Wohlgefallen auf, dass man fast glaubt, in einer „Traumschiff“-Folge gelandet zu sein. Fans der Serie werden‘s feiern – alle anderen verstehen sowieso nur Bahnhof.