„Nico“: Ein rassistischer Angriff und seine Folgen

Berlin

Nico, Berlinerin mit iranischen Vorfahren, lebt in Neukölln ein unbeschwertes Leben – ehe Hass und Gewalt in Form eines rassistischen Überfalls ihr Leben aus den Fugen bringen. Mit viel Geduld und Karate muss sie es sich wieder neu erobern. Famos gespieltes, halbdokumentarisches Porträt einer in ihren Grundfesten erschütterten jungen Frau.

Von Gian-Philip Andreas