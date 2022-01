„Nightmare Alley“: Abgründiger Film Noir mit erlesener Besetzung

Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara und noch viel mehr: Die Besetzung allein des neuen Films von Oscarpreisträger Guillermo del Toro ist alle Blicke wert. Auch sonst macht seine sinistre Moritat über die Abgründe von Wanderjahrmärkten und paranormalem Betrug viel her – auch wenn der Film ein bisschen zu sehr ausufert.

Molly (Rooney Mara) und Stan (Bradley Cooper) betrügen die High Society in Chicago.

In Filmen wie „Pans Labyrinth“, „Hellboy“ oder dem Oscargewinner „Shape of Water“ kümmerte sich Guillermo del Toro um das Menschliche im Monster. In seiner neuen Inszenierung geht der mexikanische Regisseur den umgekehrten Weg: „Nightmare Alley“ erzählt vom Monströsen im Menschen.