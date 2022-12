Passionsgeschichte mit Esel

Roadmovies gibt es viele, aber nur wenige mit einem Esel als Protagonisten. Der polnische Regiealtmeister Jerzy Skolimowski schickt in seinen in Cannes mit dem Jurypreis ausgezeichneten Reisefilm nun genau einen solchen auf den Weg von Polen über die Alpen nach Italien – als Zeuge und Erdulder menschlicher Niedertracht und Ignoranz. Ein rührendes und sonderbares Drama, das sich immer wieder Zeit für kuriose Umwege lässt.

Die Absurdität des menschlichen Tuns aus der Perspektive von Tieren einzufangen, ist keine neue Sache im Kino, und wenn dabei ein Esel im Zentrum steht, ist der Bezugspunkt klar: „Zum Beispiel Balthasar“, der schönste Film des französischen Kino-Existenzialisten Robert Bresson, stellte im Jahr 1966 ebenfalls einen Esel ins Zentrum einer gleichnishaft auf menschliche Vergeblichkeiten abzielenden Passionsgeschichte.

Der 84-jährige polnische Regisseur Jerzy Skolimowski („Essential Killing“) versteht „EO“ (die polnische Entsprechung zum Eselsschrei „I-Ah“) als Hommage an Bressons „Balthasar“. Strukturell ist der Film sehr ähnlich gebaut, in seiner episodischen Struktur, die den Esel Roadmovie-mäßig an immer neue Orte zu immer neuen Menschen führt, die kurzgeschichtenartige Einblicke in ihr Leben gewähren.

Seiner Heimat, einem Zirkus, und damit auch seiner einzigen positiven Bezugsperson, der Artistin Kassan­dra, entrissen, landet Esel EO erst in einem Pferdestall, dann macht er sich auf die Reise. Quer durch Europa und über die Alpen verschlägt es ihn bis nach Italien, und egal, in welche Situation er dabei gerät – in ein wildes Provinzfußballspiel etwa oder in einen veritablen Kriminalfall –, egal, wie ignorant oder feindselig er dabei behandelt wird: Mit stoischem, regungslosem Blick schaut er dem Treiben zu, ehe er weiterzieht. In Italien landet er auf dem Gelände einer Villa, wo Isabelle Huppert eine seltsame Adelige verkörpert. Sie geistert an EOs Reise vorbei wie alle anderen.

EO wird „dargestellt“ von insgesamt sechs Eseln, die man voneinander unterscheiden kann und die schon deshalb vom Individuellen aufs Allgemeine verweisen. Der Film aber ist exzentrischer und surrealer als Bressons „Balthasar“, er steckt voller Perspektivwechsel und Kamera-Experimente und verwegener Exkurse. Ein Unikum, das lange nachwirkt. Sehenswert.