Planlos über den Planeten

In der Animationsversion des Jules-Verne-Klassikers treten ein Surfer-Frosch, ein Seidenäffchen und eine Agentin zu einer Verfolgungsjagd auf einem Fantasie-Planeten an. Ohne Charme und Eleganz der Vorgängerversionen und mit viel Hektik und erkennbarer Künstlichkeit.

Der geniale Reise- und Abenteuer-Roman von Jules Verne (1873) hat mehrfach sehenswerte filmische Weltreisen hervor gebracht, so 1956 einen charmanten Trip mit David Niven und 1989 eine elegante Mini-Serie mit Pierce Brosnan als Phileas Fogg, der von Peter Ustinov als Detektiv Fix verfolgt wird. 2004 gelang es Jackie Chan als Diener Passepartout, den Wettlauf gegen die Zeit als humorvolle Slapstick-Tour zu inszenieren.

Was soll da ein Animationsfilm mit Tieren? Die Idee ist gut, aber die Ausführung hinkt. Statt ein spannendes Rennen zu inszenieren, in dem der Zeitfaktor (schaffen sie es?) und die Überwindung von Räumen (Ozeane, Berge, Urwald, exotische Länder und Sitten) eine Rolle bei der Wette spielen (Phileas setzt sein Vermögen ein), sind Zeit und Raum in der französischen Produktion ohne Belang.

Aus Phileas Fogg ist Phileas Frog geworden, der mit Hawaii-Hemd und Surfbrett mehr an Jean Dujardin als Trottel-Surfer „Brice de Nice“ erinnert und kein exzentrischer Gentleman mit Ordnungssinn ist, sondern ein Gauner. Der strandet auf der Südseeinsel eines Fantasie-Planeten, wo Seidenäffchen Passepartout von einer Weltreise träumt. Mit dem Wetteinsatz will sich Frog davonmachen. Verfolgt werden sie von Wüstenrennmaus Fix, die Frog des Bankraubs überführen will.

Nie gibt es Zeitdruck, nie Spannung, nur aufgesetzte Sprüche und überdrehte Action. Das ist atemlos und hektisch, hat nichts vom Familienfilmflair der Vorgänger und kreist planlos auf dem Planeten rum. Die Animationen weisen keine Detailgenauigkeit auf, sind erkennbar künstlich und gerade noch kindgerecht. Das ist kurzweilig und putzig, aber trotz Schnecken-Sekte und Skorpion-Gang meilenweit von der Route entfernt und findet nie das Ziel.