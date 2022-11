Freie Verfilmung des Lebens der Autorin Emily Brontë, die den Fokus auf eine Liebesgeschichte legt, die Emilys Roman „Sturmhöhe“ inspiriert haben könnte. Visuell reizvoll, aber überlang. Was bleibt, ist die starke Leistung von Hauptdarstellerin Emma Mackey als Naturkind und Autorin mit großer Gabe und Vorstellungskraft.

So modern wie das Drama „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ ist das unterkühlte Biopic „Emily“ über Autorin Emily Brontë (1818-1848) nicht. Vielmehr konzentriert sich Regiedebütantin und Autorin Frances O’Connor auf eine ausgedachte Liebesgeschichte, die Emily zu ihrem ersten und einzigen Roman „Sturmhöhe“ inspiriert haben könnte, den sie kurz vor ihrem frühen Tod an Lungenentzündung schrieb.

Zwar spielen die Landschaften in Yorkshire, in denen die Schwestern Emily (Emma Mackey), Charlotte (Alexandra Dowling) und Anne (Amelia Gething) sowie ihr haltloser Bruder Branwell (Fionn Whitehead) leben, visuell eine wichtige Rolle, weil sie natürlicher Quell für Emilys Fantasie sind und zur Geburt der rätselhaft dunklen Liebesgeschichte von Heathcliff und Cathy in „Sturmhöhe“ beigetragen haben.

Das war O’Connor nicht genug. Es muss der Vikar und Hauslehrer William Weightman (Oliver Jackson-Cohen) her, der für die unglückliche Liebe sorgt, weil ihm die kreative Emily unheimlich wird. So ruht der Film auf den Schultern der großartigen Emma Mackey (aus Kenneth Branaghs „Tod auf dem Nil“), die den durch Wiederholungen überlangen Film trägt. Sie überzeugt als Außenseiterin, die in ihrer Zeit provozierte, schockierte und als wildes Naturkind fast immer allein blieb.

Kostüme und Szenenbild sind ausgezeichnet, evozieren die zeitgleich spielenden Austen-Romane und -Filme, innovativ die tolle Filmmusik. Vergleiche mit Filmen mit Isabelle Adjani (1978) oder Olivia de Havilland (1946) und den „Sturmhöhe“-Variationen mit Merle Oberon (1939) oder Kaya Scadelario (2011) locken zum Wiedersehen mit älteren Produktionen. Was bleibt, ist die starke Leistung von Emma Mackey.