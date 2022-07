Prozess einer Entschnürung

Sissi von Österreich-Ungarn bleibt im kulturellen Gedächtnis zumindest des deutschsprachigen Publikums wohl für ewig mit Romy Schneiders Porträt als rosige Jungkaiserin in drei Filmen der Fünfzigerjahre verbunden. Doch wie ging es Sissi in späteren Lebensjahren, vor ihrer Ermordung am Genfer See? Marie Kreutzers faszinierender Kostümfilm mit Vicky Krieps zeigt die Regentin am Scheideweg.

Wie kriegt man die Romy aus der Sissi? Das fragen sich alle, die in Sachen Elisabeth von Österreich-Ungarn gern an dem vorbeischauen würden, was die „Sissi“-Filme mit Romy Schneider so an Habsburgerkitsch ins kulturelle Gedächtnis quetschten. Regisseurin Marie Kreutzer („Der Boden unter den Füßen“) wagt nun eine Neudeutung der historischen Figur: Sie zeigt Elisabeth mit vierzig, an einer Scharnierstelle in ihrem Leben, an der ihre Zweifel an der repräsentativen Funktion bei Hofe überhandnehmen.

Für Vicky Krieps („Old“), derzeit eine der international gefragtesten deutschsprachigen Schauspielerinnen, ist das eine Paraderolle, wobei sie nie Gefahr läuft, im Korsett dieser Rolle eingeschnürt zu werden, anders als Schneider, die von der Sissi kaum je loskam. Krieps spielt die Kaiserin facettenreich, lässt ein verblüffend komplexes Bild dieser vermeintlich abgenudelten Figur entstehen, souverän und fragil, mal hochfahrend eitel, mal ausgelassen, melancholisch, schnippisch. Fast (nur fast) ist das zu viel, weil sich die schauspielerische Virtuosität sehr heftig mit ins Sichtfeld schiebt.

Mit Sport, Diät und noch enger gezurrtem Schnürleib versucht Elisabeth, das Bild der ewig jungen Regentin aufrechtzuerhalten, doch weil sie diesem Image immer weniger gerecht werden kann, beginnt sie sich dem Protokoll des Wiener Hoflebens immer mehr zu widersetzen – indem sie Kakanien entflieht, nach Bayern reist (zu Ludwig II.) oder nach London, aber auch, indem sie ihre Zofe als Stand-In inszeniert.

Regisseurin Kreutzer legt in diesem tadellos inszenierten Historienfilm immer wieder dezente Spuren ins Jetzt, wenn auf der Harfe Marianne Faithfulls „As ­Tears Go By“ gezupft wird oder Fahrzeuge auftauchen, die es 1877 noch nicht gab. Vor allem aber deutet sie Sissi zur Proto-Feministin um – und lässt an manchen Stellen gezielt abweichen vom realen Lebensweg der Kaiserin. Sehenswert.