„Rheingold“: Fatih Akin schenkt Xatar ein wohlwollendes Biopic

Deutschrapper Xatar floh als Kind aus dem Iran in den Irak und von dort weiter nach Bonn. Seine irre Aufstiegsgeschichte, 2015 in einer Autobiografie festgehalten, faszinierte den Hamburger Star-Regisseur Fatih Akin so sehr, dass er ihm nun ein fast zweieinhalbstündiges Biopic widmete.

Seine Alben standen auf Platz 1 der deutschen Charts: Xatar, bürgerlicher Name: Giware Hajabi, zählt seit einer Dekade zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland. Seine „Gangsta“-Attitüde ist nicht gespielt. In Bonn wurde der in Iran geborene Deutsche kurdischer Abstammung zum Klein-, in London zum Großkriminellen, er überfiel einen Transporter mit (Zahn-)Gold und musste dafür in den Knast. Der Legende nach diktierte er seine Hits hinter Gittern ins Aufnahmegerät.

Heute ist der markante Glatzkopf mit dem Bärtchen nicht nur Musiker, sondern auch Plattenproduzent und Gastronom. Fatih Akin („Aus dem Nichts“) ist wiederum einer der international erfolgreichsten deutschen Regisseure. „Rheingold“ wirkt wie eine Rückkehr zu seinen Anfängen mit dem Kiez-Thriller „Kurz und schmerzlos“, denn der mit 140 Minuten überlang geratene Film geht weniger als Biopic durch denn als epischer Gangsterfilm. Mit fast ausschließlich mi­grantischer Besetzung inszeniert er Bonn wie Scorseses „Mean Streets“, mit Rhythmusgefühl für den Gangsta-Slang zeichnet er den Aufstieg Xatars zum Rap-König in der Nobelvilla nach – mit Fokus auf die knalligen Episoden.

Von Fluchtgeschichte bis Thriller

So wird aus der Fluchtgeschichte (vom Iran über Saddam Husseins Irak nach Bonn) eine Adoleszenzgeschichte, dann ein Thriller mit einigermaßen harten Gewalteskapaden. Weite Teile des Films gehen für den absurden Goldtransporter-Raubzug drauf, was nicht unproblematisch ist: Xatars kriminelle Biografie wird vielleicht nicht verherrlicht, aber schon deutlich coolifiziert. Ein wenig gleicht Akins Film, der sich auf „Alles oder nix“ stützt, die schon 2015 erschienene Autobiografie des Rappers, dabei selbst einem Gangsta-Rap-Track. Der „andere“ Xatar, der früh Klavier spielte, dessen Vater Komponist war, in Bonn Wagner dirigierte und die Familie verließ, kommt dabei ein bisschen zu kurz. Seine Musikerkarriere wird fast pflichtschuldig abgehandelt. Was ihn selbst an der Musik fasziniert, was das Besondere an ihr ist: So richtig deutlich wird das nicht. Xatar dürfte den Film (in dem er von „Tribes of Europa“-Star Emilio Sakraya angemessen großspurig verkörpert wird) als willkommene PR-Maßnahme willkommen heißen.