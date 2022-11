Raubbau unter Wasser

„Black Panther” war 2018 der meist gefeierte und zudem der erfolgreichste Film des Marvel Cinematic Universe, nur die „Avengers”-Gruppenabenteuer machten noch mehr Kasse. Dann starb Hauptdarsteller Chadwick Boseman, kurz hing das längst geplante Sequel in der Luft. Jetzt sind die neuen Comic-Abenteuer aus Wakanda trotzdem da, und Bosemans Titelfigur bleibt auch so in jeder Szene präsent.

Was tun, wenn der Hauptdarsteller stirbt? Aufhören, umbesetzen? Regisseur Ryan Coogler entschied sich nach dem frühen Krebstod von Chadwick Boseman 2020 umgehend dazu, weder einen neuen Darsteller ins „Black Panther“-Kostüm zu stecken noch so zu tun, als habe es die Figur nie gegeben. Die Folge ist eine Fortsetzung des erfolgreichsten Einzelfilms des Marvel Cinematic Universe (MCU) ohne den Titelcharakter. Doch Bose­mans Figur ist auch so in nahezu jeder Szene präsent.

Gleich zu Beginn erfährt man vom tragischen Ableben des Königs T’Challa, der im ersten Teil, dem gelungensten und ausstattungsprächtigsten Eintrag ins MCU, die Öffnung von Wakanda vorantrieb. Seine Schwester Shuri (Letitia Wright) und Mutter Ramonda (Angela Bassett), die das fiktive afrikanische Land nun selbst steuern müssen, stecken noch mitten in der Trauerarbeit. Erstaunlich viel Zeit nimmt sich Cooglers Spektakel, um sie dabei zu begleiten, ganz so, als wäre es auch fürs Publikum unpassend, wenn es hier gleich von Anfang an Rambazamba und Getöse gäbe.

Nach und nach sorgt die Geopolitik für frische Plot-Bewegungen: Am Meeresgrund werden Vorkommen von Vibranium gefunden, jenem seltenen Metall, das ansonsten nur in Wakanda abgebaut wird und schon das Schild von Captain America stählte. Ein Forschungsschiff versinkt, Wakanda gerät unter Verdacht, doch dahinter steckt Namor, König des Unterwasservolkes Talokan. Der Regent dieser submarinen Quasi-Maya-Kultur sucht die Allianz mit dem Land der schwarzen Panther.

Namor-Darsteller Tenoch Huerta („The First Purge“) ist einer der wenigen Neuzugänge in diesem Sequel, seinen Antagonisten in Abwehrstellung gegen koloniale und ökologische Ausbeutung dürfte man bald in künftigen MCU-Filmen wiedertreffen. Ansonsten sind alle wieder dabei, die schon im Vorgänger glänzten: von Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o als Spionin Nakia bis „Tatort“-Kommissarin Florence Kasumba als Kommandeurin der rein weiblichen Wakanda-Armee. Den Begeisterungsfaktor des ersten Teils erreicht die arg lang geratene Fortsetzung (161 Minuten) nicht, fraglos zählt sie aber zu den besseren Filmen der holprigen „vierten Phase“ des Marvel-Filmuniversums, die mit diesem Film endet.